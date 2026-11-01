Así fue el espectacular recibimiento de los hinchas de Boca en el Superclásico ante River
Con los tradicionales paraguas, banderas y bengalas, los fanáticos xeneizes prepararon una fiesta en las tribunas para recibir al equipo frente a River.
La Bombonera se vistió de fiesta para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca recibe a River en uno de los encuentros más esperados del campeonato y sus hinchas no quisieron dejar ningún detalle librado al azar para acompañar al equipo.
Desde antes del inicio del partido, los fanáticos xeneizes coparon las tribunas y desplegaron todo su repertorio para darle la bienvenida al conjunto local. Los tradicionales paraguas con los colores azul y oro, las banderas y las bengalas fueron protagonistas de una puesta en escena que transformó el estadio en una verdadera fiesta.
El recibimiento estuvo marcado por el color y el aliento de miles de hinchas que buscaron hacer sentir la localía en un partido que paraliza al país.
Una fiesta en las tribunas de Boca
Con la expectativa puesta en quedarse con uno de los clásicos más importantes del calendario, los simpatizantes de Boca prepararon una bienvenida especial para sus jugadores. Las tribunas se poblaron de banderas, mientras los paraguas y las bengalas completaron una postal característica de las grandes noches en la Bombonera.
Así, el equipo salió a la cancha con el respaldo de su gente y un estadio que se hizo sentir desde el primer momento, en una jornada en la que la pasión y la rivalidad volvieron a ser protagonistas.
Formaciones de Boca vs. River por el Torneo Clausura - Interzonal
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario