Copa Argentina: histórica victoria de Acassuso ante Newell's, que no logra salir de su crisis

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2038405310973440109&partner=&hide_thread=false Gran jugada de Agustín Hermoso y gol de Martín Schlotthauer para el 1-0 de @AcassusoOficial ante Newell's pic.twitter.com/fc06oHUhF2 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 29, 2026

La "Lepra" venía de lograr cortar una extensa racha negativa con el triunfo frente a Gimnasia de Mendoza. El gol de Mazzantti, que no convertía desde su etapa en Huracán, significó el final de una serie de once partidos sin victorias, una marca que había profundizado el flojo presente del equipo rosarino.