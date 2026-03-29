Copa Argentina: histórica victoria de Acassuso ante Newell's, que no logra salir de su crisis
En Santa Fe, por el torneo más federal del país, el conjunto del Ascenso dio el golpe y se impuso 2-0 ante una "Lepra" que no puede levantar cabeza.
Acassuso metió el batacazo de la jornada al vencer 2-0 y eliminar a Newell's este domingo en el Estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela por los 32avos de la Copa Argentina 2026.
El equipo de Frank Darío Kudelka buscaba avanzar de fase tras lograr su primera victoria del año, mientras Ssuso llegaba con expectativas luego de su ascenso. El golpazo se dio con goles de Schlotthauer, a los 21 minutos del primer tiempo; y Petillo, a 16 del final.
La "Lepra" venía de lograr cortar una extensa racha negativa con el triunfo frente a Gimnasia de Mendoza. El gol de Mazzantti, que no convertía desde su etapa en Huracán, significó el final de una serie de once partidos sin victorias, una marca que había profundizado el flojo presente del equipo rosarino.
Con apenas seis puntos en el Torneo Apertura y virtualmente sin chances de clasificación en la zona A, la Copa Argentina aparecía como una oportunidad para cambiar la imagen en un primer semestre complejo para el conjunto dirigido por Kudelka. Sin embargo, fue víctima de un nuevo papelón.
Del otro lado estaba Acassuso, que atraviesa una temporada de contrastes tras su ascenso a la Primera Nacional. El equipo conducido por Darío Chavo Lema tuvo un comienzo ideal con tres triunfos consecutivos que lo llevaron a liderar su grupo, aunque luego sufrió dos derrotas seguidas que frenaron el envión inicial.
Formaciones del partido entre Newell's y Acassuso
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Valentino Acuña, Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
- Acassuso: Mariano Monllor; Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; David de Estefano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso, Lázaro Romero; Ramiro Reynoso y David Escalante. DT: Darío Lema.
Datos de Newell’s vs. Acassuso, por la Copa Argentina
- Hora: 20.15
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Estadio: Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela
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