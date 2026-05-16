Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil: se llevaron trofeos, medallas y raquetas

Los delincuentes ingresaron a la propiedad tras romper uno de los ventanales y aprovecharon la ausencia de la familia del ex jugador en el lugar para llevarse distintos objetos de valor, publicó El Diario de Tandil.

La Policía comenzó con las pericias y el análisis de cámaras de seguridad para establecer cuántos sospechosos actuaron en el hecho.

Según el primer relevamiento, los ladrones se llevaron joyas, relojes, trofeos y medallas conseguidas por el ex tenista a lo largo de su vida deportiva. También sustrajeron una alianza que pertenecía al papá de Del Potro.

Los primeros datos extraoficiales publicados por el medio La Voz de Tandil, se tomaron el tiempo necesario para dar el golpe, lo que hace suponer que los asaltantes tenían información previa sobre los objetos y su ubicación, además de que la propiedad estaría sola al momento de ingresar.

Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni se recuperaron los objetos robados.

La policía local continúa desde con las investigaciones en la finca para dar con los responsables y tratar de recuperar lo robado. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni se recuperaron los objetos sustraídos.