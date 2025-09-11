Copa Davis: se definió el cronograma de la serie entre Argentina y Países Bajos

El sábado será el turno del dobles, donde Horacio Zeballos y Andrés Molteni buscarán imponerse frente a la pareja neerlandesa compuesta por Sander Arends y Sem Verbeek. Luego, se disputarán los últimos singles invertidos, con Cerúndolo enfrentando a De Jong y Etcheverry midiendo fuerzas con Van de Zandschulp, completando así la programación de cinco partidos que definirán al país que avanzará al Final 8. Todos los encuentros se jugarán al mejor de tres sets, dentro de un formato al mejor de cinco partidos, siguiendo las reglas tradicionales de la Copa Davis.