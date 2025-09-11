Copa Davis: se definió el cronograma de la serie entre Argentina y Países Bajos
Fechas, horarios y jugadores confirmados para el enfrentamiento en Groningen.
Se conocieron finalmente todos los detalles de la serie de Copa Davis que enfrentará a la Argentina con Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers 2025. La serie, que promete ser uno de los encuentros más atractivos del calendario internacional de tenis, ya tiene definidos tanto el cronograma como los protagonistas que buscarán la clasificación al Final 8 de Bolonia.
El sorteo de la Copa Davis para Argentina en Groningen quedó confirmado y el duelo se desarrollará en el estadio indoor Martiniplaza, un escenario que recibirá a los tenistas argentinos los días 12 y 13 de septiembre. Tanto el viernes como el sábado, los partidos comenzarán a las 9 de la mañana, hora de Argentina, lo que permitirá seguir de cerca cada enfrentamiento desde el país sudamericano.
En cuanto a los singlistas, Tomás Etcheverry será quien abra la serie este viernes, tras imponerse en la interna a Francisco Comesaña como segundo singlista. Etcheverry se enfrentará a Jesper De Jong, mientras que más tarde Francisco Cerúndolo medirá fuerzas ante el experimentado Botic Van de Zandschulp, en lo que se anticipa como un choque clave para la serie.
El sábado será el turno del dobles, donde Horacio Zeballos y Andrés Molteni buscarán imponerse frente a la pareja neerlandesa compuesta por Sander Arends y Sem Verbeek. Luego, se disputarán los últimos singles invertidos, con Cerúndolo enfrentando a De Jong y Etcheverry midiendo fuerzas con Van de Zandschulp, completando así la programación de cinco partidos que definirán al país que avanzará al Final 8. Todos los encuentros se jugarán al mejor de tres sets, dentro de un formato al mejor de cinco partidos, siguiendo las reglas tradicionales de la Copa Davis.
Actualmente, Italia es el único clasificado al Final 8 por ser el último campeón, mientras que el ganador de la serie entre Argentina y Países Bajos obtendrá su lugar en el torneo que se desarrollará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, con los mejores equipos del circuito internacional en busca del título.
Cronograma completo de la serie Argentina-Países Bajos
Viernes 12 de septiembre
Tomás Etcheverry vs. Jesper De Jong
Francisco Cerúndolo vs. Botic Van de Zandschulp
Sábado 13 de septiembre
Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek
Francisco Cerúndolo vs. Jesper De Jong
Tomás Etcheverry vs. Botic Van de Zandschulp
