Miguel Ángel Russo define si viaja a Rosario: la fuerte recomendación médica
El entrenador de 69 años quiere estar en el Gigante de Arroyito, aunque los médicos le sugirieron continuar con su recuperación en Buenos Aires.
El próximo domingo Boca visitará a Rosario Central en un duelo especial para Ángel Di María, Leandro Paredes y Miguel Ángel Russo. El entrenador atraviesa una recuperación médica y los especialistas recomendaron que no viaje, aunque él desea regresar al Gigante de Arroyito, donde es ídolo y referente histórico.
Según trascendió en las últimas horas, los médicos aconsejaron al DT de 69 años no trasladarse a Rosario para priorizar su recuperación en su domicilio. Sin embargo, Russo mantiene el deseo de acompañar al plantel en un estadio donde es profundamente querido y dónde su equipo se jugará más que tres puntos teniendo en cuenta que ambos están animando las zonas del Torneo Clausura 2025.
En el cuerpo técnico no descartan su presencia y aseguran que la decisión final se tomará entre viernes y sábado, cuando el plantel emprenda viaje hacia Rosario. La premisa es que el entrenador esté presente únicamente si su salud lo permite.
Boca espera por la vuelta de dos volantes para el duelo ante Rosario Central
En cuanto al equipo, la única modificación confirmada será en el arco: Leandro Brey reemplazará a Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro frente a Aldosivi en la fecha pasada del campeonato. Por otra parte, dos mediocampistas tienen chances de reaparecer. Ander Herrera podría volver tras más de dos meses de inactividad por una lesión sufrida el 17 de junio, mientras que Tomás Belmonte también está cerca de reaparecer luego de su desgarro del 27 de julio ante Huracán.
El Xeneize acumula tres victorias consecutivas y sabe que el duelo ante Rosario Central puede ser un antes y un después en el campeonato: no solo por la complicación de enfrentar a uno de los favoritos sino también para seguir ratificando el trabajando que se está haciendo en el último tiempo que mejoró mucho desde la llegada de Leandro Paredes en el último mercado de pases.
