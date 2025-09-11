Miguel Ángel Russo define si viaja a Rosario: la fuerte recomendación médica

El Xeneize acumula tres victorias consecutivas y sabe que el duelo ante Rosario Central puede ser un antes y un después en el campeonato: no solo por la complicación de enfrentar a uno de los favoritos sino también para seguir ratificando el trabajando que se está haciendo en el último tiempo que mejoró mucho desde la llegada de Leandro Paredes en el último mercado de pases.