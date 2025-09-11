Enzo Francescoli respaldó el andar de Edinson Cavani en Boca: "Me parece un..."

Al analizar su rendimiento, el uruguayo sostuvo: “No se le dieron las cosas como él hubiera pensado, pero para mí eso no opaca su carrera. Son momentos de los jugadores. A veces uno no sabe por qué todo funciona y otras veces por qué no”. Y además, agregó: “El jugador no juega bien cuando quiere, sino cuando puede o cuando lo dejan”, recordó citando a Adolfo Pedernera.