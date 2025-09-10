Cambió la fecha de regreso de las lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y qué pasa con las temperaturas

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El SMN no presenta pronósticos de lluvias en su extendido que llega hasta el martes próximo inclusive. El fin de semana, entonces, iniciaría con un sábado que se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 9 y 19 grados.

Para el domingo, el organismo nacional prevé también cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 11 grados y una máxima que llegaría a 20.

El portal especializado Meteored tiene pronósticos de precipitaciones recién para el jueves 18 de septiembre. Informa 60% de probabilidades de lluvias y tormentas para esa jornada, condiciones que se extenderían al viernes 19, en la antesala de la primavera.

El detalle del sitio meteorológico indica, de momento, que las lluvias fuertes y tormentas iniciarían en horas de la tarde del jueves, y se mantendrían hasta la madrugada del viernes. Restará conocer si con el correr de los días, estos pronósticos se afianzan.

clima meteored Meteored le pone fecha a la vuelta de las lluvias y tormentas en el AMBA.