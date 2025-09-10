Cambió la fecha de regreso de las lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y qué pasa con las temperaturas
A la espera de la primavera, se esperaban lluvias en el AMBA pero cambiaron los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored.
Con el frío en retirada, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo una semana con buen clima y temperaturas templadas, y luego del fallido pronóstico de lluvias de este miércoles, cambió la fecha en que regresarían las precipitaciones, de acuerdo con los informes de los meteorólogos.
El miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contaba con probabilidades de chaparrones para la Ciudad y alrededores, que finalmente no llegaron. Con cielo parcialmente, fue una de las jornadas más calurosas de la semana, con una máxima que tocó los 24 grados.
La semana se espera que se mantenga con buen clima, por lo que el jueves tendría cielo despejado durante el día y algo nublado en la noche; junto a una mínima de 10 grados y una máxima de 23.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo entre mayor y parcialmente nublado durante las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde. El termómetro se prevé con marcas que oscilarán entre 10 y 19 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN no presenta pronósticos de lluvias en su extendido que llega hasta el martes próximo inclusive. El fin de semana, entonces, iniciaría con un sábado que se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 9 y 19 grados.
Para el domingo, el organismo nacional prevé también cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 11 grados y una máxima que llegaría a 20.
El portal especializado Meteored tiene pronósticos de precipitaciones recién para el jueves 18 de septiembre. Informa 60% de probabilidades de lluvias y tormentas para esa jornada, condiciones que se extenderían al viernes 19, en la antesala de la primavera.
El detalle del sitio meteorológico indica, de momento, que las lluvias fuertes y tormentas iniciarían en horas de la tarde del jueves, y se mantendrían hasta la madrugada del viernes. Restará conocer si con el correr de los días, estos pronósticos se afianzan.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario