Gallardo visita a Estudiantes: el DT de River busca revancha ante Eduardo Domínguez, su verdugo en el historial
El Muñeco se mide otra vez con el Pincha, dirigido por Domínguez, uno de los pocos entrenadores que lo supera en el mano a mano con cuatro triunfos.
River visitará este sábado a Estudiantes en UNO por la octava fecha del Torneo Clausura, en la antesala de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Más allá de los puntos, el duelo tiene un condimento especial: Marcelo Gallardo enfrentará a Eduardo Domínguez, técnico que ostenta un historial favorable frente al entrenador millonario.
Gallardo frente a uno de sus rivales más difíciles
El cruce entre River y Estudiantes, que se disputará este sábado a las 19 en el estadio UNO, no solo será clave en lo futbolístico sino también en lo histórico. Marcelo Gallardo volverá a verse las caras con Eduardo Domínguez, uno de los pocos entrenadores que acumulan un registro positivo contra él.
En once enfrentamientos, el técnico del Pincha logró cuatro victorias, cuatro empates y apenas tres derrotas ante el Muñeco. El primer golpe se dio en 2015, cuando al frente de Huracán eliminó a River en semifinales de la Copa Sudamericana con un 2-1 global.
Los antecedentes entre Gallardo y Domínguez
2015: Huracán eliminó a River en la Sudamericana (1-1 en Parque Patricios y 1-0 en el Monumental).
2018: ya en Colón, Domínguez ganó 1-0 en Santa Fe con gol de Gonzalo Bueno.
2021: el Sabalero volvió a imponerse 2-1 en Núñez, con un tanto de Rodrigo Aliendro.
2021: Gallardo logró su primera victoria, 3-2 en el Monumental, y luego un 4-0 en el Trofeo de Campeones.
2024: en UNO, River se impuso 2-1 gracias a una gran actuación de Franco Armani.
2025: Estudiantes sorprendió al Millonario en el Monumental con un 2-0 firmado por Alexis Castro y Santiago Ascacíbar.
Un duelo con sabor a revancha
El historial reciente marca que Estudiantes es el único equipo argentino que venció a River en los 90 minutos durante 2025, lo que agrega un condimento especial al choque en La Plata. Gallardo, que ya piensa en el cruce copero con Palmeiras, intentará no solo sumar puntos en el Clausura sino también equilibrar una cuenta pendiente contra Domínguez, su verdugo en más de una ocasión.
