Gallardo visita a Estudiantes: el DT de River busca revancha ante Eduardo Domínguez, su verdugo en el historial

Un duelo con sabor a revancha

El historial reciente marca que Estudiantes es el único equipo argentino que venció a River en los 90 minutos durante 2025, lo que agrega un condimento especial al choque en La Plata. Gallardo, que ya piensa en el cruce copero con Palmeiras, intentará no solo sumar puntos en el Clausura sino también equilibrar una cuenta pendiente contra Domínguez, su verdugo en más de una ocasión.