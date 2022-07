El DT de Vélez reconoció que no vio la mano de Matías Suárez en cancha

"No vi la mano en el partido, pero sí después cuando la observé por televisión. Hoyos no la vio tampoco en el momento, la jugada fue rápida y él está perfilado al centro. El mismo Matías Suárez no sabe dónde le pegó. Normalmente apenas vemos solemos protestar", se sinceró el uruguayo. Pero se escudó: "Si nos pasaba a nosotros, también la iba a protestar y me iba a enojar en el momento".