Luto en el rugby: Murió Alejandro Castelli, histórico jugador de Hindú y ejecutivo de La Serenísima

Durante los últimos seis años, Castelli enfrentó una batalla contra el cáncer que transitó con fortaleza y compromiso. Desde su entorno laboral destacaron que nunca perdió el optimismo y que continuó involucrado en sus responsabilidades profesionales aun durante los tratamientos médicos.

Según recordaron desde Mastellone, tras recibir el diagnóstico en 2020 mantuvo una participación activa en la empresa y afrontó cada etapa de la enfermedad con determinación. Incluso, luego de una intervención quirúrgica realizada en diciembre pasado, había regresado semanas atrás a la compañía para retomar actividades y reencontrarse con sus compañeros.

Más allá de su carrera empresarial, el rugby ocupó un lugar central en la vida de Alejandro Castelli. En Hindú Club disputó más de 270 partidos en la Primera División y se convirtió en una de las figuras más representativas de la institución. Además, fue capitán de la camada 1979 y posteriormente trabajó como entrenador de divisiones juveniles y del plantel superior.

El mensaje de Hindú por la muerta de Alejandro Castelli

Hoy despedimos con profundo dolor a Ale Castelli, jugador con más de 270 partidos en la primera del club, capitán de la Camada 79, entrenador de juveniles y Plantel Superior, cap general 2021, padre, marido, hijo y un gran amigo.

Acompañamos con enorme cariño a Luli, Delfi, Emi y Gonza, parte de nuestra familia del club así como a todos sus seres queridos. Siempre recordaremos su ejemplo de lucha y compromiso. Alejandro Castelli QEPD".