Luto en el rugby: Murió Alejandro Castelli, histórico jugador de Hindú y ejecutivo de La Serenísima
Alejandro Castelli falleció a los 46 años tras una larga lucha contra el cáncer. Fue referente de Hindú Club y gerente de Mastellone Hnos.
La noticia de la muerte de Alejandro Castelli generó un fuerte impacto en el mundo del rugby y en el sector empresarial. A los 46 años, el ex jugador de Hindú Club y ejecutivo de Mastellone Hnos. falleció tras enfrentar durante varios años una dura enfermedad.
Castelli era esposo de Lucía y padre de Delfina, Emilia y Gonzalo. Su partida provocó numerosas muestras de afecto y mensajes de despedida de compañeros, amigos e instituciones que compartieron distintos momentos de su vida.
Durante gran parte de su carrera profesional estuvo vinculado a Mastellone Hnos., empresa responsable de la marca La Serenísima. Ingresó en 2008 al área de Comunicación y Relaciones Institucionales y fue creciendo dentro de la organización hasta asumir distintos cargos de responsabilidad. En 2018 fue nombrado gerente del área y, desde 2023, se desempeñaba como gerente de Servicios de Marketing.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y con un MBA, también había desarrollado tareas en las consultoras The Jeffrey Group y Personally. Además, recibió el Premio Pilgrims otorgado por el Colegio Pilgrims a su promoción.
Durante los últimos seis años, Castelli enfrentó una batalla contra el cáncer que transitó con fortaleza y compromiso. Desde su entorno laboral destacaron que nunca perdió el optimismo y que continuó involucrado en sus responsabilidades profesionales aun durante los tratamientos médicos.
Según recordaron desde Mastellone, tras recibir el diagnóstico en 2020 mantuvo una participación activa en la empresa y afrontó cada etapa de la enfermedad con determinación. Incluso, luego de una intervención quirúrgica realizada en diciembre pasado, había regresado semanas atrás a la compañía para retomar actividades y reencontrarse con sus compañeros.
Más allá de su carrera empresarial, el rugby ocupó un lugar central en la vida de Alejandro Castelli. En Hindú Club disputó más de 270 partidos en la Primera División y se convirtió en una de las figuras más representativas de la institución. Además, fue capitán de la camada 1979 y posteriormente trabajó como entrenador de divisiones juveniles y del plantel superior.
El mensaje de Hindú por la muerta de Alejandro Castelli
Hoy despedimos con profundo dolor a Ale Castelli, jugador con más de 270 partidos en la primera del club, capitán de la Camada 79, entrenador de juveniles y Plantel Superior, cap general 2021, padre, marido, hijo y un gran amigo.
Acompañamos con enorme cariño a Luli, Delfi, Emi y Gonza, parte de nuestra familia del club así como a todos sus seres queridos. Siempre recordaremos su ejemplo de lucha y compromiso. Alejandro Castelli QEPD".
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