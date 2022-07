Se terminó el sueño: Luis Suárez confirmó que no jugará en River

El delantero, de 35 años, se encuentra libre y a la espera de concretar un nuevo equipo. Tiene tres ofertas de Europa que en este momento está analizando.

image.png Luis Suárez en el Gran Parque Central.

Por otro lado, uno de los capitanes de la Selección de Uruguay se mostró sorprendido porque los dirigentes de Nacional no lo han contactado en este mercado de pases, sabiendo su condición de jugador libre.

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", finalizó.