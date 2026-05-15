Cruzeiro quedó bajo investigación de Conmebol por un gesto hacia simpatizantes de Boca

La cifra representa un golpe económico importante. Traducido a moneda argentina, el monto supera ampliamente los 139 millones de pesos y sería descontado directamente de los premios que la institución percibe por participar en la Copa Libertadores. Además del castigo monetario, no se descarta que puedan aplicarse otras medidas disciplinarias complementarias si el organismo considera que existieron agravantes.

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En los últimos años, el ente endureció considerablemente sus políticas en relación con hechos discriminatorios dentro del fútbol sudamericano. Tanto clubes como federaciones fueron sancionados por conductas similares protagonizadas por hinchas en las tribunas. La intención del ente rector es enviar un mensaje contundente y desalentar prácticas que continúan apareciendo con frecuencia en distintas competencias internacionales.

El caso de la Bestia Azul vuelve a poner el foco sobre un problema recurrente en el fútbol continental. Más allá de las campañas de concientización y las advertencias previas, los episodios discriminatorios siguen generando polémica y preocupación. Mientras tanto, el Xeneize permanece atento a la resolución oficial de la Conmebol, que en las próximas semanas determinará si finalmente aplica una sanción ejemplar contra el club brasileño.