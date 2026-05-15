Cruzeiro quedó bajo investigación de Conmebol por un gesto hacia simpatizantes de Boca
La entidad sudamericana inició un expediente disciplinario contra el club brasileño luego de que un hincha realizara un acto considerado discriminatorio durante un partido de Copa Libertadores.
La Conmebol volvió a actuar con firmeza frente a un episodio de discriminación ocurrido en el marco de una competencia internacional. En las últimas horas, la entidad sudamericana abrió un expediente disciplinario contra Cruzeiro luego de que un simpatizante del club brasileño protagonizara un gesto ofensivo hacia hinchas de Boca durante un encuentro correspondiente a la actual edición de la Copa Libertadores 2026.
El episodio ocurrió el pasado 28 de abril en Belo Horizonte, ciudad en la que se enfrentaron ambos equipos por la fase de grupos del certamen continental. En medio del clima caliente habitual que suele rodear este tipo de partidos, un hincha del conjunto brasileño fue captado mostrando un billete de dos reales a los simpatizantes xeneizes, un gesto que en Sudamérica suele utilizarse de manera discriminatoria y provocadora contra ciudadanos argentinos.
La situación rápidamente tomó repercusión y llegó hasta las oficinas de la Conmebol, que desde hace tiempo mantiene una política estricta respecto a actos de racismo y discriminación dentro de los estadios. Según informó el medio brasileño GeGlobo, las autoridades disciplinarias del organismo decidieron avanzar formalmente contra Cruzeiro al considerar que existió una infracción al reglamento vigente.
El club brasileño ahora deberá presentar su descargo mientras espera conocer cuál será la resolución definitiva. El artículo 15.2 del código disciplinario de la Conmebol contempla sanciones severas para este tipo de conductas, incluso cuando son realizadas por simpatizantes y no por futbolistas o integrantes oficiales de las delegaciones. En caso de confirmarse la infracción, Cruzeiro podría recibir una multa mínima de 100 mil dólares.
La cifra representa un golpe económico importante. Traducido a moneda argentina, el monto supera ampliamente los 139 millones de pesos y sería descontado directamente de los premios que la institución percibe por participar en la Copa Libertadores. Además del castigo monetario, no se descarta que puedan aplicarse otras medidas disciplinarias complementarias si el organismo considera que existieron agravantes.
En los últimos años, el ente endureció considerablemente sus políticas en relación con hechos discriminatorios dentro del fútbol sudamericano. Tanto clubes como federaciones fueron sancionados por conductas similares protagonizadas por hinchas en las tribunas. La intención del ente rector es enviar un mensaje contundente y desalentar prácticas que continúan apareciendo con frecuencia en distintas competencias internacionales.
El caso de la Bestia Azul vuelve a poner el foco sobre un problema recurrente en el fútbol continental. Más allá de las campañas de concientización y las advertencias previas, los episodios discriminatorios siguen generando polémica y preocupación. Mientras tanto, el Xeneize permanece atento a la resolución oficial de la Conmebol, que en las próximas semanas determinará si finalmente aplica una sanción ejemplar contra el club brasileño.
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