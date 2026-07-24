Copa Sudamericana: Boca le ganó 1-0 a O'Higgins en la ida y buscará en Chile el pasaje a octavos de final

Ganó Boca pero buscará la clasificación en Chile
El conjunto de Arruabarrena se impuso 1-0, resultado corto que deberá defender en Chile, la próxima semana, en busca de los octavos de final.
EN VIVOPlayoffs
Tras quedar eliminado de la Libertadores, el conjunto de Arruabarrena se impuso por la mínima gracias al gol de Merentiel tras la asistencia de Paredes.
La Copa Sudamericana 2026 volvió a cruzarse en el camino de Boca. Este jueves, venció de local 1-0 a O'Higgins de Chile por el partido de ida de los playoffs, para dar inicio a una nueva participación en el segundo torneo de clubes más importante del continente con el objetivo de dar pelea.
En la Bombonera, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena se puso en ventaja en el final del primer tiempo con el tanto de Miguel Merentiel tras la gran asistencia de Leandro Paredes, que en la previa fue homenajeado por su participación en el Mundial 2026.
El gol del "Xeneize" llegó tras un primer tiempo en donde el conjunto visitante por momentos superó al dueño de casa al punto tal que hizo momentáneamente figura a su flamante nuevo arquero Álvaro Montero.
Sin embargo, en el complemento el resultado pareció corto, ya que el conjunto argentino fue ampliamente superior y mereció agregar algún tanto más a la cuenta como para visitar Chile un poco más holgado. La revancha es en una semana, por un lugar en los octavos de final.
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