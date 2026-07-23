Qué necesita ahora Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cuándo juega Boca la revancha contra O'Higgins por la Copa Sudamericana

El partido de vuelta por los playoffs entre Boca y O'Higgins se juega el próximo jueves 30 de julio desde las 21.30 horas en el Estadio Codelco El Teniente, ubicado en la ciudad de Rancagua, Chile. Como siempre, contará con televisación por cable, que puede ser de ESPN, Fox Sports o DSports, las señales que transmiten los encuentros de la Copa Sudamericana.