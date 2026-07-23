Qué necesita ahora Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana
Los escenarios que meten al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la próxima fase de la Copa Sudamericana 2026, donde ya espera un rival.
Boca dio el primer paso en la serie de playoffs de la Copa Sudamericana. Tras imponerse por 1-0 frente a O'Higgins de Chile este jueves en La Bombonera, el conjunto de la Ribera tomó ventaja en el cruce de 180 minutos y quedó bien posicionado para meterse entre los 16 mejores del certamen continental.
La definición de la llave se trasladará al Estadio El Teniente de Rancagua, en Chile, donde ambos equipos volverán a verse las caras el próximo jueves 30 de julio desde las 21:30 horas.
Los tres escenarios de Boca para la vuelta en Chile
Al haberse quedado con la victoria por la mínima en el primer chico, el abanico de resultados favorece al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena:
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Si gana o empata: Boca asegurará su clasificación directa a los octavos de final sin depender de ningún otro factor.
Si pierde por un gol de diferencia (1-0, 2-1, 3-2, etc.): La serie quedará igualada en el marcador global y la clasificación se resolverá directamente a través de la definición por penales.
Si pierde por dos o más goles de diferencia: El Xeneize quedará eliminado de la competencia continental.
El ganador de este cruce ya conoce de antemano el camino que le depara el cuadro principal de la Copa Sudamericana. El equipo que logre abrochar el pase a los octavos de final se medirá en la siguiente ronda ante Recoleta FC, la gran revelación del certamen.
Cuándo juega Boca la revancha contra O'Higgins por la Copa Sudamericana
El partido de vuelta por los playoffs entre Boca y O'Higgins se juega el próximo jueves 30 de julio desde las 21.30 horas en el Estadio Codelco El Teniente, ubicado en la ciudad de Rancagua, Chile. Como siempre, contará con televisación por cable, que puede ser de ESPN, Fox Sports o DSports, las señales que transmiten los encuentros de la Copa Sudamericana.
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