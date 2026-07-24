"No sé si estoy para seguir": Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

"Va a ser para muchos pensar una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso y logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera", advirtió el referente xeneize.

Lejos de tomar una postura intempestiva tras la exigencia del torneo internacional, el volante remarcó que la definición requerirá una charla profunda con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

"Hay que pensar y poner muchas cosas en la balanza, y hablar con el entrenador, pero es muy difícil. No lo sé, seguramente es un proceso, hay que digerirlo y pensarlo, sin tomar decisiones apresuradas, pero seguramente es algo que hay que hablar", concluyó el capitán de Boca.