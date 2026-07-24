"No sé si estoy para seguir": Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina
Luego de su regreso a Boca para el partido de la Copa Sudamericana, el futbolista sorprendió con sus declaraciones respecto al conjunto nacional.
En lo que significó su reaparición en las canchas con la camiseta de Boca, la noche de Copa Sudamericana en La Bombonera dejó una repercusión que sacudió de lleno al ámbito de la Selección Argentina, de la mano de Leandro Paredes y sus declaraciones respecto a su futuro.
Tras la victoria 1-0 ante O'Higgins de Chile, Paredes habló en zona mixta por primera vez desde la caída en la final de la Copa del Mundo ante España y dejó reflexiones que encendieron las alarmas de cara a su continuidad en el conjunto nacional.
Aún con el impacto reciente de la cita ecuménica en Norteamérica, el volante central no ocultó la desazón por haber quedado en las puertas del bicampeonato, aunque remarcó el idilio intacto con el hincha argentino.
"El dolor de perder la final del Mundo va a doler, porque estuvimos muy cerca otra vez. Queda disfrutar porque no es fácil mantener el nivel que mantuvimos tanto tiempo. Si bien perdimos la final, hicimos un Mundial en el que la gente se vio identificada y eso es muy gratificante", expresó el mediocampista de 32 años.
Leandro Paredes puso en duda su continuidad en al Selección Argentina
El tramo más impactante de sus declaraciones llegó al ser consultado sobre el futuro del grupo de referentes dentro del recambio generacional que afrontará el combinado nacional. En sintonía con la reciente despedida de Nicolás Otamendi, Paredes reconoció que varios futbolistas se encuentran analizando los pasos a seguir.
"Va a ser para muchos pensar una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso y logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera", advirtió el referente xeneize.
Lejos de tomar una postura intempestiva tras la exigencia del torneo internacional, el volante remarcó que la definición requerirá una charla profunda con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
"Hay que pensar y poner muchas cosas en la balanza, y hablar con el entrenador, pero es muy difícil. No lo sé, seguramente es un proceso, hay que digerirlo y pensarlo, sin tomar decisiones apresuradas, pero seguramente es algo que hay que hablar", concluyó el capitán de Boca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario