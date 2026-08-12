Federico Sturzenegger anunció que el Gobierno activó el Decreto 743/2024 y escribanos avalan la firma digital
El ministro Federico Sturzenegger destacó los avances de la firma digital. La nueva normativa del Gobierno permite validar documentos de forma remota.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la despapelización del país. Gracias a la reciente activación del Gobierno, la firma digital comienza a consolidarse como una herramienta clave, permitiendo que millones de ciudadanos puedan suscribir y validar documentos sin moverse de sus casas.
Federico Sturzenegger y la Normativa de Firma Digital
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El histórico cambio llega en un contexto donde el uso de las herramientas tecnológicas da un verdadero salto de accesibilidad. El funcionario nacional recordó que se modificó la Normativa de Firma Digital para permitir que los diversos certificados puedan emitirse de manera completamente remota y a distancia, eliminando los molestos trámites presenciales que frenaban su adopción masiva en la sociedad.
"Ya no es necesario ir a firmar un contrato", resumió el ministro en sus redes sociales. A través del Decreto 743/2024, las autoridades apuntan a reducir de forma drástica los costos y eliminar el papeleo físico en distintas operaciones comerciales o personales, desde contratos de alquiler hasta acuerdos laborales y múltiples trámites administrativos.
Los escribanos y la nueva plataforma gratuita
Como parte de esta gran transformación integral, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires habilitó una plataforma de acceso universal para realizar firmas ológrafas en formato remoto. Esta novedosa herramienta fue destacada por el funcionario como un avance brillante diseñado por el sector privado que beneficiará enormemente a toda la ciudadanía, dándole a la firma trazada en una pantalla la misma validez que la realizada con lapicera en un papel.
"Se está poniendo a disposición de toda la ciudadanía, a cualquier persona desde su casa, una plataforma que va a poder firmar los documentos de manera remota y digital de una manera que es legalmente perfecta y válida", explicó con gran entusiasmo el ministro durante una presentación del sector inmobiliario. Al tratarse de un sistema completamente gratuito, se espera que reemplace con gran rapidez a los métodos tradicionales. "Los papeles afuera", concluyó.
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