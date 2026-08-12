Federico Sturzenegger anunció que el Gobierno activó el Decreto 743/2024 y escribanos avalan la firma digital

"Se está poniendo a disposición de toda la ciudadanía, a cualquier persona desde su casa, una plataforma que va a poder firmar los documentos de manera remota y digital de una manera que es legalmente perfecta y válida", explicó con gran entusiasmo el ministro durante una presentación del sector inmobiliario. Al tratarse de un sistema completamente gratuito, se espera que reemplace con gran rapidez a los métodos tradicionales. "Los papeles afuera", concluyó.