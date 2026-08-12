Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores

En la competición más importante a nivel clubes del continente, el "Calamar" terminó segundo en el Grupo E, con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas, lo que le permitió avanzar a los octavos de final. Además, llega con el ánimo renovado después de vencer 1-0 a Independiente en Avellaneda por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en el debut de Martín Palermo como entrenador.