La supuesta conversación entre Cristian Medina y la dirigencia de Boca tras el video viral

En el video, el volante del Xeneize le confiesa a su compañero Miguel Merentiel su intención de irse antes del empate ante Estudiantes de La Plata por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). "Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida", le dijo, refiriéndose a las ofertas que han llegado desde Europa, en particular de Fiorentina y Fenerbahçe.