Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Cruzeiro por Internet
Se juega este martes un partido clave entre Boca y Cruzeiro, por la Copa Libertadores 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
En medio de un presente con turbulencias, donde aquel gran invicto de 14 partidos parece haber quedado en el olvido tras la eliminación en el Torneo Apertura ante Huracán y el último traspié copero en Guayaquil, Boca se juega gran parte de su futuro continental cuando reciba a Cruzeiro.
El partido clave por la Copa Libertadores 2026 puede verse sin Pack Fútbol, ni necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN y Disney+ Premium.
El panorama del Grupo D está al rojo vivo. Universidad Católica de Chile lidera la zona con 7 unidades (+1), seguida muy de cerca por Cruzeiro con las mismas 7 banderas (+1).
Boca aparece relegado al tercer escalón con 6 puntos (+2), lo que transforma este compromiso en una final absoluta: una victoria le devolverá al cuadro de la Ribera la posibilidad de depender de sí mismo en la última fecha, mientras que una derrota le dará el pase matemático a los brasileños y dejará a Boca rezando por un milagro ecuatoriano.
Formaciones de Boca vs. Cruzeiro
- Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge
Cómo ver en vivo Boca vs Cruzeiro
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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