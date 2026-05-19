Las dos sorpresas en la lista de convocados de River para recibir a Bragantino por la Copa Sudamericana
Entre lesionados y la final del domingo, Chacho Coudet convocó a dos pibes sin minutos en primera que podrían tener su debut oficial este miércoles.
De cara al trascendental choque de este miércoles ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana 2026, el director técnico de River, Chacho Coudet, sorprendió a todos al entregar una lista de convocados plagada de ausencias de peso y con la inclusión de juveniles que generan una enorme expectativa en los hinchas.
El chip de la doble competencia obliga a tomar decisiones drásticas y el DT no dudó en patear el tablero, con algunas incoporaciones que pueden dar que hablar.
El "Millonario" buscará un triunfo clave en el Estadio Monumental ante el conjunto brasileño para asegurar el primer lugar del Grupo y abrochar el pasaje directo a los octavos de final. Sin embargo, el panorama clínico y el exigente calendario local obligaron al entrenador a dosificar las cargas al extremo.
La enfermería de River llena y la mira puesta en la final del Torneo Apertura
La fisonomía de la nómina responde a una realidad ineludible: River arrastra una importante racha de futbolistas lesionados que mermaron el potencial del plantel en las últimas semanas. A este dolor de cabeza se le suma un factor prioritario para la institución: la gran final del Torneo Apertura que se disputará este domingo.
Con el objetivo de conquistar el título doméstico a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico decidió resguardar a varias de sus figuras habituales, abriéndole la puerta de la Primera División a los proyectos más interesantes de las divisiones inferiores.
Las sorpresas de Chacho Coudet: un goleador nigeriano y un lateral polifuncional
Entre los nombres citados para hacerle frente a la escuadra de Bragança Paulista, dos apellidos capturaron de inmediato la atención del mundo riverplatense:
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Jonathan Spiff: Con apenas 17 años, este potente centrodelantero nigeriano se transformó en la gran atracción de la Reserva gracias a su capacidad goleadora, velocidad y despliegue físico. Su primera convocatoria al plantel profesional representa una apuesta fuerte de Coudet para oxigenar el ataque.
Valentín Lucero: Un lateral-volante de 20 años que viene pidiendo pista por el carril derecho. Su polifuncionalidad y criterio para pasar al ataque le aportan al DT una variante clave en un sector de la cancha fuertemente afectado por las bajas.
Con un mix entre experiencia y la frescura de los pibes del club, el River del Chacho intentará saldar con éxito su examen internacional en Núñez, demostrando que tiene recambio para sostener la ilusión en ambos frentes.
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