Las dos sorpresas en la lista de convocados de River para recibir a Bragantino por la Copa Sudamericana

La enfermería de River llena y la mira puesta en la final del Torneo Apertura

La fisonomía de la nómina responde a una realidad ineludible: River arrastra una importante racha de futbolistas lesionados que mermaron el potencial del plantel en las últimas semanas. A este dolor de cabeza se le suma un factor prioritario para la institución: la gran final del Torneo Apertura que se disputará este domingo.

Con el objetivo de conquistar el título doméstico a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico decidió resguardar a varias de sus figuras habituales, abriéndole la puerta de la Primera División a los proyectos más interesantes de las divisiones inferiores.

Las sorpresas de Chacho Coudet: un goleador nigeriano y un lateral polifuncional

Entre los nombres citados para hacerle frente a la escuadra de Bragança Paulista, dos apellidos capturaron de inmediato la atención del mundo riverplatense:

Jonathan Spiff: Con apenas 17 años, este potente centrodelantero nigeriano se transformó en la gran atracción de la Reserva gracias a su capacidad goleadora, velocidad y despliegue físico. Su primera convocatoria al plantel profesional representa una apuesta fuerte de Coudet para oxigenar el ataque.

Valentín Lucero: Un lateral-volante de 20 años que viene pidiendo pista por el carril derecho. Su polifuncionalidad y criterio para pasar al ataque le aportan al DT una variante clave en un sector de la cancha fuertemente afectado por las bajas.

Jonathan Spiff Jonathan Spiff, una de las sorpresas de Chacho Coudet para la Copa Sudamericana.

Con un mix entre experiencia y la frescura de los pibes del club, el River del Chacho intentará saldar con éxito su examen internacional en Núñez, demostrando que tiene recambio para sostener la ilusión en ambos frentes.