Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial tras la goleada de Portugal: va por nuevos récords
A pesar de su expulsión ante Irlanda, el luso celebró la clasificación de su país a la Copa del Mundo tras el 9-1 a Armenia y buscará su sexto torneo.
Cristiano Ronaldo dio otro paso hacia la historia. Aunque no pudo jugar por cumplir una fecha de suspensión tras su expulsión ante Irlanda, el capitano celebró desde la tribuna la goleada 9-1 de Portugal sobre Armenia, resultado que selló la clasificación directa al Mundial 2026 y confirmó que estará ante su sexta Copa del Mundo.
A los 40 años (cumplirá 41 en febrero), el Bicho irá por un récord absoluto: convertirse en el futbolista que más Mundiales disputó. Podría compartir esa marca con Lionel Messi, quien aún no confirmó si jugará el certamen.
"¡Estamos en el Mundial! ¡Vamos con todo, Portugal!", fue el mensaje que publicó en sus redes sociales tras el triunfo de los suyos sobre los armenios. Ilusionado y muy animado; ya había dicho, antes del partido ante Irlanda, que deseaba jugar el Mundial, el único título que le falta en una carrera en la que ganó todo: Eurocopa y dos Nations League con su selección, y Champions y un sinfín de títulos a nivel clubes.
Portugal no falló en la última fecha y va al Mundial 2026
La derrota frente a Irlanda había obligado al seleccionado de Roberto Martínez a ganar para asegurarse el primer lugar del Grupo F. Sin Cristiano, el equipo respondió con autoridad gracias a un Hat-trick de Bruno Fernandes y otro de Joao Neves que encaminaron el triunfo de un seleccionado que siempre fue superior e impuso toda su jerarquía ante Armenia que nunca encontró respuestas dentreo de la cancha.
El triunfo fue clave también porque Hungría tenía la chance de arrebatarle la punta, pero cayó sorpresivamente 3-2 ante Irlanda por una remontada en el final, con triplete de Troy Parrott. Irlanda, así, terminó segunda y jugará el playoff.
Además de su posible récord mundialista, Cristiano está cerca de otro hito extraordinario
Lleva 953 goles oficiales
Está a 47 tantos de convertirse en el primer jugador en la historia en alcanzar los 1.000 goles
Si mantiene su nivel físico —y su vigencia goleadora en Arabia Saudita—, el objetivo aparece cada vez más cercano.
