Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial tras la goleada de Portugal: va por nuevos récords

El posteo de Cristiano Ronaldo luego de que Portugal clasifique al Mundial 2026

"¡Estamos en el Mundial! ¡Vamos con todo, Portugal!", fue el mensaje que publicó en sus redes sociales tras el triunfo de los suyos sobre los armenios. Ilusionado y muy animado; ya había dicho, antes del partido ante Irlanda, que deseaba jugar el Mundial, el único título que le falta en una carrera en la que ganó todo: Eurocopa y dos Nations League con su selección, y Champions y un sinfín de títulos a nivel clubes.