Cuándo se juega Boca vs. Racing en semifinales por el Torneo Clausura 2025

racing tigre (1)

Así llega Racing a la semifinal

La Academia también atraviesa una buena racha en el final del semestre. Ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos en la etapa regular del Torneo Clausura, lo que le permitió trepar hasta la tercera posición de la Zona A con 25 puntos. En los octavos de final, derrotó 3 a 2 a River en un partidazo, y posteriormente venció a Tigre por penales en los cuartos. Ahora, será visitante por primera vez en los playoffs y buscará conseguir la clasificación en la Bombonera.

Así quedaron las semifinales del Torneo Clausura

