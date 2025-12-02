Cuándo se juega Boca vs. Racing en semifinales por el Torneo Clausura 2025
La Academia dejó en el camino a Tigre y visitará al Xeneize por un lugar en la gran final del campeonato.
Las semifinales del Torneo Clausura 2025 quedaron definidas luego de que Racing se impusiera por penales ante Tigre, en un partido duro que igualó sin goles en tiempo regular, por los cuartos de final. Con esta victoria, la Academia se ganó el último boleto y quedó emparejada con Boca, mientras que la otra llave la protagonizarán Gimnasia y Estudiantes de La Plata en un clásico histórico.
Boca y Rcaing ya se han visto las caras dos veces este año. En el Apertura, los de Gustavo Costas se impusieron 2-0 en el Cilindro de Avellaneda por los goles de Luciano Vietto y Maravilla Martínez. En el Apertura, todo quedó empatado por los goles de Santiago Solari y Milton Giménez.
¿Cuándo se juega Boca vs. Racing, por las semifinales del Torneo Clausura?
El duelo entre el Xeneize y Racing ya tiene sede y hora confirmada: se disputará en La Bombonera el próximo domingo desde las 19. Esta localía se debe a que los de La Ribera tuvieron un mejor rendimiento en la fase regular del torneo, lo que le otorga la ventaja deportiva de jugar en su estadio.
Por su parte, el lunes se disputará el “Clásico Platense” más importante de las últimas décadas a las 17. Recordemos que en caso de que empaten en los 90 minutos, la llave se definirá en el alargue. En caso de persistir la igualdad, el finalista se definirá por penales.
Así llega Boca a la semifinal
El Xeneize llega en racha: ganó sus últimos seis partidos de la mano de Claudio Úbeda, una seguidilla positiva que le permitió conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ganarle el Superclásico ante River y meterse en las semifinales del certamen. El CABJ quedó primero en la Zona A con 29 puntos, viene de eliminar a Talleres (2-0) y a Argentinos Juniors (1-0) y ahora volverá a ser local por última vez en el año.
Así llega Racing a la semifinal
La Academia también atraviesa una buena racha en el final del semestre. Ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos en la etapa regular del Torneo Clausura, lo que le permitió trepar hasta la tercera posición de la Zona A con 25 puntos. En los octavos de final, derrotó 3 a 2 a River en un partidazo, y posteriormente venció a Tigre por penales en los cuartos. Ahora, será visitante por primera vez en los playoffs y buscará conseguir la clasificación en la Bombonera.
Así quedaron las semifinales del Torneo Clausura
