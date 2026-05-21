El gol con el arco libre que falló Maravilla Martínez en la eliminación de Racing de la Copa Sudamericana
El conjunto de Gustavo Costas tuvo una situación inmejorable para una victoria que lo dejara con vida en el certamen, pero falló con el arco vacío.
Racing vivió una noche de pura frustración en Avellaneda en un partido crucial por la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas necesitaba imperiosamente una victoria ante Carabobo para sellar su clasificación a los dieciseisavos de final, pero un fallo increíble de Maravilla Martínez decretó el 2-2 definitivo y dejó a la "Academia" con las manos vacías.
El reloj marcaba que faltaban apenas diez minutos para el pitazo final y el marcador reflejaba un dramático empate que dejaba a Racing fuera del certamen internacional. Fue en ese instante cuando la "Academia" hilvanó una fantástica jugada colectiva que desarmó por completo a la defensa del conjunto venezolano, dejando el triunfo servido en bandeja.
La pelota le llegó limpia al goleador académico, quien quedó completamente solo frente a un arco desguarnecido y con el arquero ya vencido. Lo que parecía un toque sutil a la red para desatar el delirio en un Cilindro vacío se transformó en una secuencia inexplicable.
El delantero no tuvo la confianza necesaria para definir con su pierna derecha. En su afán por acomodarse para su perfil hábil (la zurda), se demoró un segundo de más, se enredó con el balón y le dio el tiempo justo a un defensor rival para recuperarse y extirparle la pelota de manera milagrosa sobre la línea.
Sin tiempo para más, el pitazo final decretó un empate con sabor a derrota que consumó la prematura y dolorosa eliminación de Racing en la fase de grupos.
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