Gustavo Costas puso en duda su futuro en Racing tras la eliminación

Además, reconoció la falta de eficacia del plantel a la hora de definir los partidos y se hizo cargo del mal momento deportivo. "En el primer tiempo podríamos haber acelerado más, pero nos cuesta hacer el gol. Antes hacíamos de a tres o cuatro y ahora nada. Si hay alguien que se equivocó fui yo", indicó el ídolo de la institución.