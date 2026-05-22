Gustavo Costas puso en duda su futuro en Racing tras la eliminación
El director técnico Gustavo Costas habló en conferencia de prensa tras el empate ante Caracas y no aseguró su continuidad en Racing.
Tras el durísimo empate frente a Caracas y la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana en el Cilindro de Avellaneda, el entrenador de Racing, Gustavo Costas, enfrentó los micrófonos. Visiblemente golpeado por el inesperado resultado, el director técnico asumió la total responsabilidad del fracaso y dejó enormes dudas sobre su continuidad.
Qué dijo Gustavo Costas sobre su futuro en Racing
En su habitual diálogo con la prensa, el DT analizó el rendimiento general de sus dirigidos y fue sumamente crítico y tajante: “Cuando no se logran los objetivos, el balance es malo. Tuvimos muchos errores, durante todos los partidos. Merecimos muy poco”.
IMPORTANTE: Fuerte golpe para Racing: empató con Caracas y quedó eliminado
Además, reconoció la falta de eficacia del plantel a la hora de definir los partidos y se hizo cargo del mal momento deportivo. "En el primer tiempo podríamos haber acelerado más, pero nos cuesta hacer el gol. Antes hacíamos de a tres o cuatro y ahora nada. Si hay alguien que se equivocó fui yo", indicó el ídolo de la institución.
Sin embargo, la declaración que más resonó en las instalaciones del club de Avellaneda fue la referida a su posible e inminente renuncia: “En caliente, no puedo tomar la decisión de seguir o renunciar. Hay que hacerlo en frío, tenemos que hablar de las cosas que se vienen y plantearnos todo. Veremos”.
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