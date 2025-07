Cumbre en Miami: Chiqui Tapia se mostró con Lionel Messi y generó ruido por la ausencia de Javier Mascherano

Encuentro en Miami: Tapia se mostró con Messi y generó ruido por la ausencia de Mascherano

Javier Mascherano, el gran ausente

Lo que llamó la atención no fue tanto la foto con Messi sino otra imagen compartida por Tapia, donde se lo ve con parte del cuerpo técnico del Inter Miami, pero sin la presencia de Javier Mascherano, actual DT del equipo estadounidense y también integrante del proyecto de selecciones nacionales en AFA.

La ausencia del “Jefecito” desató especulaciones sobre un posible distanciamiento con el mandamás de la AFA, alimentadas por el contexto: Mascherano asumió recientemente como entrenador del Inter Miami, tras su paso por la Selección Sub 23, y mantiene un lazo cercano con Messi, su amigo personal.

Si bien no hubo comentarios oficiales, el hecho de que Tapia no haya posado con Mascherano —en un contexto informal y rodeado de colegas— reavivó rumores de tensión entre ambos, especialmente después de lo que fue el ciclo olímpico con la Sub 23, que terminó sin medalla en Santiago 2023 y con críticas internas por su conducción.