Daniel Vila reveló contactos con River por Sebastián Villa y enfrió la negociación
El presidente de Independiente Rivadavia contó detalles de las charlas con la dirigencia del Millonario y explicó por qué el pase parece lejano.
El nombre de Sebastián Villa fue uno de los que más ruido generó en el mercado de pases y River apareció rápidamente en el radar como posible destino. Sin embargo, con el correr de los días, el interés comenzó a diluirse y fue Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, quien aportó claridad sobre la situación al confirmar que existieron contactos formales con el club de Núñez, aunque sin avances concretos.
El dirigente mendocino reconoció públicamente que mantuvo conversaciones con su par de River, Stefano Di Carlo, para analizar una eventual transferencia del delantero colombiano. Según explicó, el intercambio incluyó el traspaso de un valor económico por el futbolista, pero tras ese primer acercamiento no hubo respuestas posteriores desde el Millonario, lo que abrió la puerta a la interpretación de que la operación quedó en pausa o directamente descartada.
En declaraciones televisivas, Vila sostuvo que River quedó en evaluar la cifra pretendida por Independiente Rivadavia, aunque remarcó que nunca volvió a recibir una devolución. Esa falta de respuesta, sumada al tono de sus palabras, dejó entrever que el club de Marcelo Gallardo habría decidido no avanzar, pese a que el jugador veía con buenos ojos la posibilidad de continuar su carrera en Núñez.
Más allá de la situación con River, el presidente del club mendocino fue contundente al afirmar que Villa no seguirá en Independiente. En ese sentido, explicó que el futbolista cumplió con el compromiso asumido cuando llegó a la institución y que la dirigencia respetará el acuerdo de facilitarle la salida para buscar nuevos desafíos. Vila recordó que a mediados del año pasado el delantero había tenido una oferta importante para emigrar, pero optó por quedarse, con la condición de convertirse en capitán, un rol que, según destacó, desempeñó de manera ejemplar dentro del grupo.
El dirigente elogió el liderazgo que mostró Villa durante su etapa en el club y aseguró que fue una decisión acertada haber confiado en él. No obstante, también subrayó que desde entonces quedó pactado que, una vez finalizado el ciclo, se analizarían alternativas para que continúe su carrera en otro destino, algo que actualmente están gestionando.
En cuanto a la actualidad del jugador, Vila confirmó que se encuentra en Colombia, realizando la pretemporada de manera individual en Medellín. La decisión, explicó, está vinculada a la necesidad de mantenerlo alejado del ruido mediático y del asedio que implicaría permanecer en Argentina en medio de negociaciones. Según su visión, ese contexto podría afectar su preparación física y mental, por lo que consideraron más conveniente que se entrene en su país natal mientras define su futuro.
Finalmente, el dirigente dejó en claro que uno de los principales obstáculos para que Villa llegue a River es la diferencia económica entre lo que pretende Independiente Rivadavia y lo que el Millonario está dispuesto a pagar. Si bien existió una oferta y un interés inicial, la distancia en los números terminó enfriando una operación que hoy aparece prácticamente descartada, más allá de las versiones que circularon en las últimas semanas.
