Daniel Vila reveló contactos con River por Sebastián Villa y enfrió la negociación

En cuanto a la actualidad del jugador, Vila confirmó que se encuentra en Colombia, realizando la pretemporada de manera individual en Medellín. La decisión, explicó, está vinculada a la necesidad de mantenerlo alejado del ruido mediático y del asedio que implicaría permanecer en Argentina en medio de negociaciones. Según su visión, ese contexto podría afectar su preparación física y mental, por lo que consideraron más conveniente que se entrene en su país natal mientras define su futuro.

Finalmente, el dirigente dejó en claro que uno de los principales obstáculos para que Villa llegue a River es la diferencia económica entre lo que pretende Independiente Rivadavia y lo que el Millonario está dispuesto a pagar. Si bien existió una oferta y un interés inicial, la distancia en los números terminó enfriando una operación que hoy aparece prácticamente descartada, más allá de las versiones que circularon en las últimas semanas.