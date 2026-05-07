Alpine celebró el primer aniversario de Franco Colapinto como piloto titular en la Fórmula 1

Próximo objetivo: Gran Premio de Canadá

Luego de su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde sumó puntos vitales para que Alpine se mantenga como líder de la zona media, el pilarense tendrá unos días de descanso antes de trasladarse al circuito Gilles-Villeneuve. La actividad en Montreal se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo. A continuación, el cronograma completo para seguir la acción (horarios de Argentina):

Viernes 22 de mayo

Práctica libre 1: 13:30 a 14:30

Clasificación Sprint: 17:30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00