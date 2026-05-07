Alpine celebró el primer aniversario de Franco Colapinto como piloto titular en la Fórmula 1
La escudería francesa recordó el día en que el piloto argentino se unió oficialmente a la parrilla en reemplazo de Jack Doohan.
Alpine volvió a demostrar el fuerte vínculo que ha construido con Franco Colapinto. A través de sus redes sociales, la escudería celebró el primer aniversario del anuncio que cambió la carrera del argentino: su ascenso como piloto a tiempo completo en la máxima categoría del automovilismo mundial.
Alpine celebró el primer aniversario de Franco Colapinto como piloto titular en la Fórmula 1
“Feliz primer año, Franco Colapinto. Un día como hoy en 2025 anunciamos que Franco se uniría a nosotros como piloto a tiempo completo”, publicó el equipo francés, acompañando el mensaje con una imagen del piloto bonaerense que rápidamente cosechó miles de interacciones de los fanáticos.
El ingreso de Colapinto a la estructura principal de Alpine, tras sustituir al australiano Jack Doohan, marcó un hito para el deporte argentino, consolidando en este 2026 un inicio de temporada histórico junto a su compañero Pierre Gasly.
Próximo objetivo: Gran Premio de Canadá
Luego de su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde sumó puntos vitales para que Alpine se mantenga como líder de la zona media, el pilarense tendrá unos días de descanso antes de trasladarse al circuito Gilles-Villeneuve. La actividad en Montreal se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo. A continuación, el cronograma completo para seguir la acción (horarios de Argentina):
Viernes 22 de mayo
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Práctica libre 1: 13:30 a 14:30
Clasificación Sprint: 17:30
Sábado 23 de mayo
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Carrera Sprint: 13:00 a 14:00
Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 24 de mayo
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Carrera principal: 17:00
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