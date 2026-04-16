Histórico: Platense sorprendió a Peñarol y logró su primer triunfo en Copa Libertadores

Del otro lado estará Peñarol, un rival con historia y peso propio en la Libertadores. Sin embargo, el presente del equipo uruguayo no es el ideal. El Carbonero atraviesa una racha negativa en condición de local, con dos derrotas consecutivas en su estadio. La más reciente fue ante Liverpool, en un encuentro que dejó preocupación tanto por el resultado como por el rendimiento, teniendo en cuenta que su rival jugó con un futbolista menos durante gran parte del partido.

En su estreno en el certamen continental, tampoco logró sumar de a tres, ya que empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe. Ese resultado lo obliga a hacerse fuerte en casa para no ceder terreno en un grupo que promete ser competitivo. El equipo dirigido por Diego Aguirre sabe que necesita reencontrarse con su mejor versión para sostener su candidatura.

Con cinco títulos de Copa Libertadores en su historia, el club uruguayo cuenta con una rica tradición en el torneo, lo que lo convierte en un adversario de cuidado para cualquier rival. Para Platense, el desafío será doble: no solo enfrentarse a un equipo de jerarquía, sino también hacerlo en un escenario complejo y con la presión de obtener un buen resultado.