La carrera rumbo al Mundial de Clubes 2029 ya empezó: cómo se posicionan los argentinos

El sistema de clasificación, si se mantiene el criterio utilizado en la edición 2025 del torneo global, otorgará seis plazas a la Conmebol. Cuatro de esos cupos estarán reservados para los campeones de la Copa Libertadores entre 2026 y 2028, siempre que no se repitan los ganadores. Los otros dos lugares se definirán a través de un ranking acumulado que tiene en cuenta el rendimiento de los equipos en la competencia continental más importante.