La carrera rumbo al Mundial de Clubes 2029 ya empezó: cómo se posicionan los argentinos
Con la Libertadores en marcha, los equipos del continente comienzan a sumar puntos clave para un objetivo a largo plazo: meterse en la próxima cita mundialista.
La Copa Libertadores 2026 ya dio sus primeros pasos en la fase de grupos y, más allá de empezar a perfilar candidatos al título, también activó otra competencia paralela que empieza a tomar forma: la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Con apenas dos fechas disputadas, los equipos sudamericanos ya suman puntos valiosos en un ranking que será determinante en los próximos años.
El sistema de clasificación, si se mantiene el criterio utilizado en la edición 2025 del torneo global, otorgará seis plazas a la Conmebol. Cuatro de esos cupos estarán reservados para los campeones de la Copa Libertadores entre 2026 y 2028, siempre que no se repitan los ganadores. Los otros dos lugares se definirán a través de un ranking acumulado que tiene en cuenta el rendimiento de los equipos en la competencia continental más importante.
En ese contexto, cada partido empieza a tener un valor extra. No solo importa avanzar de fase o pelear por el título, sino también sumar puntos que pueden resultar decisivos en la tabla general. El sistema es claro: se entregan tres unidades por cada victoria, la misma cantidad por avanzar de ronda, y un punto por empate. Solo se contabilizan los encuentros de la Copa Libertadores, por lo que los equipos que participan en la Sudamericana no suman en esta clasificación.
Además, existe una limitación clave que condiciona el panorama: no puede haber más de dos equipos de un mismo país clasificados mediante el ranking, salvo que accedan como campeones. Esto introduce un factor estratégico importante, especialmente para ligas como la brasileña, que viene dominando el certamen en los últimos años.
De hecho, ese dominio reciente de Brasil fue lo que permitió que equipos argentinos como River y Boca lograran su lugar en el Mundial de Clubes 2025 a través del ranking. Entre 2021 y 2024, los campeones fueron Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo, lo que bloqueó el acceso de otros clubes brasileños por esa vía y abrió la puerta a instituciones de otros países.
Con este escenario, los equipos argentinos empiezan a mirar con atención su desempeño en la actual Libertadores. Cada punto puede marcar la diferencia en una carrera que recién comienza, pero que se extenderá durante varias temporadas. Así, mientras la lucha por el título continental concentra la mayor atención, en segundo plano se desarrolla otra disputa igual de relevante.
Así está el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029
- Flamengo (clasificado) - 54 puntos
- Palmeiras - 53 puntos
- Liga de Quito - 44 puntos
- Estudiantes (LP) - 35 puntos
- Racing - 35 puntos
- São Paulo - 25 puntos
- Peñarol - 24 puntos
- Vélez - 24 puntos
- River Plate - 23 puntos
- Botafogo - 21 puntos
- Cerro Porteño - 20 puntos
- Libertad - 20 puntos
- Universitario - 19 puntos
- Independiente del Valle - 18 puntos
- Nacional - 17 puntos
- Atlético Nacional - 17 puntos
- Internacional - 17 puntos
- Bolívar - 16 puntos
- Fortaleza - 15 puntos
- Central Córdoba (SdE) - 14 puntos
- Sporting Cristal - 13 puntos
- Universidad de Chile - 13 puntos
- Bahía - 10 puntos
- Barcelona - 10 puntos
- Corinthians - 9 puntos
- Boca Juniors - 9 puntos
- Independiente Rivadavia - 9 puntos
- Bucaramanga - 9 puntos
- San Antonio Bulo Bulo - 9 puntos
- Colo Colo - 8 puntos
- Olimpia - 8 puntos
- Alianza Lima - 8 puntos
- Coquimbo Unido - 7 puntos
- Rosario Central - 7 puntos
- Talleres - 7 puntos
- Lanús - 6 puntos
- Platense - 6 puntos
- Cruzeiro - 6 puntos
- Mirassol - 6 puntos
- Universidad Central Venezuela - 6 puntos
- Universidad Católica - 6 puntos
- La Guaira - 5 puntos
- Fluminense - 4 puntos
- Independiente Medellín - 4 puntos
- Independiente Santa Fe - 4 puntos
- Deportes Tolima - 4 puntos
- Carabobo - 4 puntos
- Junior - 4 puntos
- Cusco - 3 puntos
- Always Ready - 3 puntos
- Deportivo Táchira - 3 puntos
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