Lanús logró su primer triunfo en Copa Libertadores ante Always Ready: se impuso por 1-0

En el Torneo Apertura, atraviesa una campaña sólida que lo posiciona como uno de los protagonistas de la Zona A. Con 22 puntos, se ubica en el tercer lugar, apenas tres unidades por detrás del líder Vélez. Además, mantiene una diferencia de cuatro puntos sobre Independiente, el primer equipo que hoy estaría quedando fuera de los puestos de clasificación. Con este panorama, parece bien encaminado hacia los playoffs del certamen doméstico.

Del otro lado estará Always Ready, que tampoco tuvo el inicio ideal en la Libertadores. El conjunto boliviano perdió como local ante Liga de Quito por 1-0, dejando escapar puntos importantes en su propio estadio. Esa caída lo obliga a sumar fuera de casa si pretende mantenerse competitivo dentro del grupo. En su torneo local, ocupa la quinta posición con cuatro puntos en un campeonato que recién comienza. A pesar de la corta cantidad de fechas disputadas, el equipo buscará trasladar su rendimiento doméstico al plano internacional para intentar dar el golpe en Argentina.

Pensando en lo que viene, el local volverá a ser local en la próxima jornada cuando reciba a Liga de Quito, mientras que la visita deberá viajar a Brasil para medirse con Mirassol. Por eso, el duelo en La Fortaleza adquiere un valor clave para ambos, que necesitan sumar para no complicar sus aspiraciones desde el inicio del certamen.