El conmovedor mensaje de Agustín Marchesín luego de la lesión que sufrió en el arco de Boca
El arquero expresó su dolor tras romperse los ligamentos y perderse la Copa Libertadores. Su publicación generó una ola de apoyo.
Agustín Marchesín atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera. El arquero de Boca sufrió la ruptura de los ligamentos cruzados de su rodilla durante el encuentro ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026, una lesión que lo dejará fuera de las canchas por al menos nueve meses. En medio del impacto emocional que significa una recuperación tan prolongada, el futbolista decidió expresarse públicamente con un mensaje cargado de angustia y sinceridad.
A través de sus redes sociales, el golero dejó en claro lo difícil que le resulta asimilar lo ocurrido. “No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento”, escribió en el inicio de un posteo que rápidamente generó repercusión entre hinchas, colegas y compañeros. El arquero, que había llegado al club con la ilusión de disputar el torneo continental, vio truncado de golpe uno de sus grandes objetivos deportivos.
En su mensaje, también hizo referencia al significado personal que tenía esta etapa en su carrera. Jugar la Copa Libertadores con Boca no era un desafío más, sino una meta largamente esperada. “No encuentro explicación para esto. Sabía que era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba más allá de todo lo que se diga, esperándolo ansioso, feliz y preparado”, agregó, dejando en evidencia la frustración que siente por no poder estar presente en una competencia tan importante.
La publicación generó una inmediata reacción en el ambiente del fútbol. Entre los mensajes de aliento, se destacó el de Emiliano “Dibu” Martínez, arquero campeón del mundo con la Selección argentina, quien respondió con dos corazones como muestra de apoyo en este momento complejo. El gesto, aunque simple, tuvo un fuerte valor simbólico dentro de la comunidad futbolística.
La lesión de Marchesín no solo representa un golpe personal, sino también un desafío para Boca, que pierde a uno de sus referentes en un tramo clave de la temporada. El proceso de recuperación será largo y exigente, pero el arquero ya comenzó a transitarlo con la fortaleza que lo caracterizó a lo largo de su trayectoria.
Mientras tanto, el mundo Boca se encolumna detrás suyo, con la esperanza de verlo regresar en plenitud. Su mensaje, cargado de emoción, refleja no solo el dolor del momento, sino también la determinación de volver más fuerte tras superar uno de los obstáculos más difíciles que puede enfrentar un deportista profesional.
El posteo completo de Agustín Marchesín
“No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento. De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en Boca era el mayor sueño de toda mi vida. Aunque lo veía inalcanzable, jugar la Libertadores con Boca, esa que veía a Oscar, el Pato, el Mono, Román, el Guille, Martín, era una locura. El fútbol me ha dado mucho, más de lo que alguna vez pensé; me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a Boca en la tan hermosa Libertadores, el sueño. No encuentro explicación para esto. Sabía que era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba más allá de todo lo que se diga, esperándolo ansioso, feliz y preparado. Pido disculpas a la gente y dirigentes que confiaron por esto que me toca atravesar. Agradezco a mis compañeros, dirigentes, técnicos e hinchas por el cariño que uno necesita en este momento tan delicado. No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel que tanto merece”.
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