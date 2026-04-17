El conmovedor mensaje de Agustín Marchesín luego de la lesión que sufrió en el arco de Boca

Mientras tanto, el mundo Boca se encolumna detrás suyo, con la esperanza de verlo regresar en plenitud. Su mensaje, cargado de emoción, refleja no solo el dolor del momento, sino también la determinación de volver más fuerte tras superar uno de los obstáculos más difíciles que puede enfrentar un deportista profesional.

El posteo completo de Agustín Marchesín

“No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento. De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en Boca era el mayor sueño de toda mi vida. Aunque lo veía inalcanzable, jugar la Libertadores con Boca, esa que veía a Oscar, el Pato, el Mono, Román, el Guille, Martín, era una locura. El fútbol me ha dado mucho, más de lo que alguna vez pensé; me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a Boca en la tan hermosa Libertadores, el sueño. No encuentro explicación para esto. Sabía que era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba más allá de todo lo que se diga, esperándolo ansioso, feliz y preparado. Pido disculpas a la gente y dirigentes que confiaron por esto que me toca atravesar. Agradezco a mis compañeros, dirigentes, técnicos e hinchas por el cariño que uno necesita en este momento tan delicado. No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel que tanto merece”.