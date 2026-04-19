Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO el Superclásico River vs. Boca por Internet

Las señales ya preparan sus previas para un encuentro que, sin importar la operadora que elijas, será el centro de atención de todo el continente.

Cómo ver en vivo River vs. Boca, el Superclásico

El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium y TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

O sintonizar ESPN Premium: