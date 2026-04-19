Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO el Superclásico River vs. Boca por Internet
Se juega este domingo el Superclásico River vs. Boca, partido clave por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 regala una nueva edición del River vs. Boca y la cobertura mediática del Superclásico será tota, ya que el partido podrá seguirse en vivo a través de las dos señales dueñas de los derechos del fútbol argentino.
Bajo el arbitraje de Darío Herrera, la transmisión oficial llevará todas las instancias de lo que suceda en un Monumental que lucirá repleto. El duelo iniciará desde las 17 horas.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa tanto por TNT Sports como por ESPN Premium.
En ambas pantalles se podrá seguir el debut del "Chacho" como entrenador "millonario" en un Superclásico. El técnico llega con una efectividad asombrosa, aunque deberá rearmar el mediocampo ante las ausencias de Fausto Vera y Quintero.
Al mismo tiempo, el foco estará puesto en el invicto de 12 partidos que ostenta el Boca de Úbeda y, fundamentalmente, en la presencia de Leandro Brey bajo los tres palos tras la lesión de Marchesín.
Las señales ya preparan sus previas para un encuentro que, sin importar la operadora que elijas, será el centro de atención de todo el continente.
Cómo ver en vivo River vs. Boca, el Superclásico
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium y TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
O sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
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