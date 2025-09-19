De la cancha al escritorio: el campeón del mundo que ahora es recepcionista
Multicampeón, este exjugador se adjudicó el Mundial de 1978 y la Copa Libertadores con Independiente. ¿De quién se trata?
En la historia del fútbol argentino, solo tres selecciones lograron escribir las páginas doradas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): los campeones de 1978, 1986 y 2022. Entre estos grupos de jugadores que marcaron una época, algunos nombres se volvieron emblemáticos, mientras que otros permanecieron más discretos, lejos de la fama.
Uno de esos protagonistas menos recordados es Miguel Ángel “Cata” Oviedo, mediocampista clave en la primera conquista mundial en 1978 bajo la guía de César Luis Menotti. Tras su retiro del fútbol, su vida tomó un rumbo inesperado: lejos de estadios y títulos, comenzó a trabajar como recepcionista en su ciudad natal.
Miguel Ángel "Cata" Oviedo y su paso por el fútbol
Oviedo comenzó su recorrido en el Club Palermo de Córdoba, pero su talento lo llevó a Instituto en 1973, un salto que marcó un antes y después en su carrera. No obstante, fue en Talleres de Córdoba donde realmente empezó a consolidarse como jugador destacado.
Con la camiseta albiazul, Oviedo llegó a disputar la final del Nacional 1977 frente a Independiente, un partido que lo puso en el radar de la Selección Argentina. Gracias a su desempeño, formó parte del equipo que se consagró campeón del mundo en 1978 bajo la dirección de Menotti, integrando un plantel que quedaría en la historia.
Después de su paso por la "Albiceleste", Oviedo continuó su carrera en el "Rojo", donde vivió uno de los momentos más importantes de su carrera: en 1984 se coronó con la Copa Libertadores y luego en la Copa Intercontinental.
En la recta final, decidió regresar a Talleres para cerrar su carrera. Allí se convirtió en el jugador con más partidos oficiales en la historia del club, sumando un total de 453 encuentros.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, el “Cata” Oviedo probó suerte como entrenador, pero al no encontrar continuidad decidió alejarse del deporte. Desde hace más de veinte años trabaja como recepcionista en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti, en Córdoba, donde encontró una nueva estabilidad lejos de las canchas.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario