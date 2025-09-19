De la cancha al escritorio: el campeón del mundo que ahora es recepcionista

Después de su paso por la "Albiceleste", Oviedo continuó su carrera en el "Rojo", donde vivió uno de los momentos más importantes de su carrera: en 1984 se coronó con la Copa Libertadores y luego en la Copa Intercontinental.

En la recta final, decidió regresar a Talleres para cerrar su carrera. Allí se convirtió en el jugador con más partidos oficiales en la historia del club, sumando un total de 453 encuentros.

Su vida después del retiro

Argentina 1978.jpg Oviedo se consagró campeón del Mundial de 1978.

Tras dejar el fútbol, el “Cata” Oviedo probó suerte como entrenador, pero al no encontrar continuidad decidió alejarse del deporte. Desde hace más de veinte años trabaja como recepcionista en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti, en Córdoba, donde encontró una nueva estabilidad lejos de las canchas.