El "Messi europeo": quién es la joya francesa de apenas 18 años
Nacido en el 2007, este joven y talentoso futbolista vive un momento superlativo en el Pau FC. ¿De quién se trata?
Lionel Messi transita sus últimos años en un fútbol que él mismo domino desde su irrupción en el Barcelona. Por este motivo, los amantes de la redonda, negados a aceptar el retiro de la "Pulga" tras un legado difícil de superar, comenzaron en la búsqueda constante del sucesor. En esta larga lista no solo aparece Lamine Yamal o Kylian Mbappé, sino que también Rayane Messi.
Messi Tanfouri nació en 2007, en Sèvres, y se formó en la Academia Clairefontain. Su debut profesionalmente con Dijon FCO fue a los 16 años, aunque en 2024 pasó al Racing de Estrasburgo, donde vivió un presente superlativo acompañado por varios gritos de gol.
Quién es Rayane Messi
Messi Tanfouri es un joven talento del fútbol francés, sin vínculo familiar con Messi a pesar del apellido. Formado en la prestigiosa Academia Clairefontaine, comenzó su carrera profesional en Dijon a los 16 años.
Tras un paso por el Racing de Estrasburgo, donde destacó en la Copa de Francia 2025 con dos goles en seis minutos, debutó en octubre de 2024 con la selección francesa Sub-19, sumando cinco partidos y un gol.
Reconocido por The Guardian como uno de los 60 mejores talentos de su generación, actualmente juega en Pau FC hasta 2026 y se perfila como una promesa del fútbol europeo.
El futuro del fútbol europeo
El fútbol europeo se consolida cada vez más como cuna de talentos, con Gavi, Yamal, Mbappé o Jude Bellingham como encargados de tomar la bandera del deporte y marcar la nueva era post Messi. Estos talentos tendrán la difícil misión de superar las estadísticas de la estrella Argentina, quien marcó un antes y después en el fútbol moderno.
