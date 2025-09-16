El "Messi europeo": quién es la joya francesa de apenas 18 años

Reconocido por The Guardian como uno de los 60 mejores talentos de su generación, actualmente juega en Pau FC hasta 2026 y se perfila como una promesa del fútbol europeo.

El futuro del fútbol europeo

El fútbol europeo se consolida cada vez más como cuna de talentos, con Gavi, Yamal, Mbappé o Jude Bellingham como encargados de tomar la bandera del deporte y marcar la nueva era post Messi. Estos talentos tendrán la difícil misión de superar las estadísticas de la estrella Argentina, quien marcó un antes y después en el fútbol moderno.