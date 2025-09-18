El ex futbolista que jugó en River y Boca y se repuso de una profunda depresión
Campeón con Newell´s, su familia y especialistas lo ayudaron en los momentos más oscuros de su vida. ¿De quién se trata?
Fernando Gamboa fue uno de los grandes defensores de la década del 90. Campeón del fútbol argentino con Newell´s y con pasos por Boca y River, su talento dentro del verde césped le permitió defender la camiseta de la Selección Argentina.
Sin embargo, fuera del campo de juego, el exdefensor atravesó una profunda depresión. Esta difícil etapa lo obligó a alejarse del fútbol y pudo sobreponerse con la ayuda de especialistas. Luego de su retiro, se convirtió en director técnico, sentándose en el banco de equipos de renombre del ámbito local y el extranjero.
Fernando Gamboa y su paso por el fútbol
Gamboa inició su trayectoria en su ciudad natal, Santa Fe, aunque rápidamente dio el salto a Newell’s Old Boys, donde no solo debutó en Primera División, sino que también salió campeón a nivel local y llegó a la final de la Copa Libertadores.
Su rendimiento en la “Lepra” llamó la atención de River, pero más adelante dio un giro inesperado en su carrera al sumarse a las filas del "Xeneize", donde tuvo la oportunidad de compartir el vestuario con Diego Maradona y otras figuras emblemáticas del fútbol argentino.
Si bien el defensor cumplió el sueño de jugar en Europa, más precisamente en el Real Oviedo de España, pegó la vuelta de manera repentina a la Argentina. Luego de una segunda etapa en Newell´s, Gamboa jugó en Chacarita y concluyó su carrera profesional en Colo-Colo de Chile. A nivel internacional, representó a la Selección Argentina durante los años 90, aunque no logró consolidarse.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines, Gamboa dio el salto a la dirección técnica, dirigiendo equipos como Newell’s, Chacarita y Colón. Durante ese tiempo, atravesó una fuerte depresión, de la que logró salir gracias al apoyo de su familia y la asistencia profesional.
