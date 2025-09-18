El ex futbolista que jugó en River y Boca y se repuso de una profunda depresión

Si bien el defensor cumplió el sueño de jugar en Europa, más precisamente en el Real Oviedo de España, pegó la vuelta de manera repentina a la Argentina. Luego de una segunda etapa en Newell´s, Gamboa jugó en Chacarita y concluyó su carrera profesional en Colo-Colo de Chile. A nivel internacional, representó a la Selección Argentina durante los años 90, aunque no logró consolidarse.

Su vida después del retiro

fernando gamboa.jpg Tras su retiro, Gamboa se convirtió en DT.

Después de colgar los botines, Gamboa dio el salto a la dirección técnica, dirigiendo equipos como Newell’s, Chacarita y Colón. Durante ese tiempo, atravesó una fuerte depresión, de la que logró salir gracias al apoyo de su familia y la asistencia profesional.