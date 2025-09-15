¿Vuelve a Mar del Plata el fútbol de verano en 2026? La Liga local ilusiona con un sorpresivo anuncio

En ese marco, deslizó la posibilidad de que, si los tiempos acompañan, se dispute el tradicional Torneo de Verano 2026 en Mar del Plata, un certamen que durante décadas fue un clásico de la temporada estival y reunió a los equipos más importantes del fútbol argentino.

Cabe destacar que primero la obra de completarse y eso puede llevar algunos años, teniendo en cuenta que el recinto no se encuentra en un buen estado actualmente. Sin embargo, la reforma genera la ilusión de volver a contar con partidos míticos en los arranques de las temporadas y que los mejores equipos de nuestro país puedan enfrentarse antes de arrancar las distintas competencias.