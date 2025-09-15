¿Vuelve a Mar del Plata el fútbol de verano en 2026? La Liga local ilusiona con un sorpresivo anuncio
El presidente de la Liga de Mar del Plata, Roberto Fernández, confirmó que el Minella será sede de la final local y anticipó que podría volver el histórico Torneo de Verano.
El fútbol de verano podría regresar a Mar del Plata en 2026. Roberto Fernández, presidente de la Liga Marplatense, adelantó que el estadio José María Minella será sede de la final local y que, si los tiempos de obra lo permiten, el mítico torneo de preparación volvería a disputarse en la ciudad tras varios años de ausencia.
El anuncio de Roberto Fernández que ilusiona a Mar del Plata
Durante una transmisión radial de El Batanense Deportivo (FM 93.7 y 94.5), el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol confirmó novedades sobre el José María Minella tras el gerenciamiento de Minella Stadium S.A. En medio de la cobertura del empate 0-0 entre San José y Círculo Deportivo de Otamendi, el dirigente aseguró que la final de dicha competencia se disputará en ese estadio y que tanto Aldosivi como Alvarado mantendrán la localía en el histórico escenario del Mundial 78.
Obras en el Minella y regreso del Torneo de Verano
Fernández explicó que las obras de remodelación del estadio comenzarían en enero de 2026:
- Retiro de la parte techada.
- Reformas estructurales en diferentes sectores.
- Adecuaciones generales para mejorar la seguridad y comodidad.
En ese marco, deslizó la posibilidad de que, si los tiempos acompañan, se dispute el tradicional Torneo de Verano 2026 en Mar del Plata, un certamen que durante décadas fue un clásico de la temporada estival y reunió a los equipos más importantes del fútbol argentino.
Cabe destacar que primero la obra de completarse y eso puede llevar algunos años, teniendo en cuenta que el recinto no se encuentra en un buen estado actualmente. Sin embargo, la reforma genera la ilusión de volver a contar con partidos míticos en los arranques de las temporadas y que los mejores equipos de nuestro país puedan enfrentarse antes de arrancar las distintas competencias.
