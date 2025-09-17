La dramática caída de un ex futbolista: de estrella internacional a la prisión
Defendió las camisetas del Real Madrid, Milan y Manchester City, pero en 2024 fue tras las rejas por abuso sexual. ¿De quién se trata?
Brasil es uno de los países más importantes del mundo en materia futbolística. Con 5 mundiales bajo el brazo, es reconocido en tono el mundo por ser cuna inagotable de grandes jugadores. Neymar Junior, Pelé, Ronaldinho y Ronaldo Nazario, entre otros, son algunas de las figuras que regaron el suelo brasilero con historia y gloria.
Otro de los grandes jugadores fue Robinho, quien defendió las camisetas de los clubes más prestigiosos del mundo, como Real Madrid, Milan y Manchester City. Sin embargo, en 2017 fue sentenciado por abuso sexual contra una mujer de Albania de 22 años. Por este motivo, en 2024 fue tras las rejas en una cárcel de máxima seguridad en São Paulo.
Qué fue de la vida de Robinho
Robinho tuvo una carrera irregular. Llegó al Real Madrid en 2005 con la etiqueta de joven estrella sudamericana, pero nunca logró consolidarse en el primer equipo. A lo largo de los años, también jugó en Manchester City, Milan, Atlético Mineiro y Sivasspor, lo que deja en claro como su camino mermo con el paso del tiempo.
Pero su vida dio un giro dramático fuera de las canchas: fue condenado a nueve años de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en 2013, cuando todavía defendía al Milan. Si bien la sentencia fue dictada por la justicia italiana en 2017, Robinho comenzó a cumplirla en marzo de 2024 tras ser arrestado en Brasil.
Actualmente se encuentra en la cárcel Dr. José Augusto César Salgado P2, en Tremembé, São Paulo, un centro penitenciario de alta seguridad que alberga a presos famosos que hayan cometido delitos graves. Entre los títulos más destacados de su carrera, el exdelantero festejó la La Liga española con el Real Madrid en 2006-07 y la Serie A con el Milan en 2010-11.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario