De la gloria a la vocación: la nueva vida de un excampeón del Barcelona que se retiró del fútbol

Tras su paso por Barcelona, Mathieu continuó su carrera en el Sporting de Lisboa hasta 2020, año en el que decidió poner fin a su etapa como futbolista profesional.

La nueva vida de Jérémy Mathieu

Después de retirarse, Mathieu eligió un ritmo de vida más tranquilo. Aunque hizo el curso de entrenador, su vida dio un giro y hoy trabaja como vendedor en una tienda de ropa en su país natal. Esto le permitió estar cerca de su familia y encontrar tranquilidad en un ambiente nuevo para él.