De la gloria a la vocación: la nueva vida de un excampeón del Barcelona que se retiró del fútbol
Fue compañero de Messi, aunque cambió los botines por un rubro completamente inesperado y diferente. ¿De quién se trata?
Jérémy Mathieu es recordado como uno de los grandes defensores de esta siglo. Con pasos por Barcelona, Valencia y Sporting de Lisboa, compartió vestuario con figuras de la talla de Lionel Messi, Neymar y Andrés Iniesta. Además, también se alzó con innumerables títulos, entre los que se destaca la UEFA Champions League.
Tras colgar los botines, decidió tomar un rumbo inesperado: actualmente se dedica al mundo de la moda, trabajando en una tienda de ropa en Francia. Lo cierto es que el exdefensor encontró más tranquilidad en este nuevo ambiente.
Jérémy Mathieu, campeón de todo con el Barcelona
Mathieu inició su trayectoria en Francia, debutando en la Ligue 1 con el Sochaux, aunque fue en el Toulouse FC donde mostró su mejor versión. Esto despertó el interés de grandes equipos de Europa.
En 2009 dio el salto a España para sumarse al Valencia, club en el que se convirtió en un referente de la zaga. Su buen desempeño le permitió llegar al Barcelona en 2014, donde alcanzó su pico deportivo: integró un plantel de lujo junto a Messi, Neymar y Luis Suárez.
En el club catalán formó parte del equipo que logró el histórico triplete de Liga, Copa del Rey y Champions League durante la temporada 2014-2015 bajo la dirección de Luis Enrique.
Tras su paso por Barcelona, Mathieu continuó su carrera en el Sporting de Lisboa hasta 2020, año en el que decidió poner fin a su etapa como futbolista profesional.
La nueva vida de Jérémy Mathieu
Después de retirarse, Mathieu eligió un ritmo de vida más tranquilo. Aunque hizo el curso de entrenador, su vida dio un giro y hoy trabaja como vendedor en una tienda de ropa en su país natal. Esto le permitió estar cerca de su familia y encontrar tranquilidad en un ambiente nuevo para él.
