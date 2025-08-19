Trolls macristas en la mira: del ataque a Riquelme al apoyo a López Murphy
Un grupo de cuentas sorprendió en X con un cambio de estrategia: tras semanas de críticas a Riquelme y Tapia y elogios a Milito, comenzaron a militar la candidatura de Ricardo López Murphy como diputado nacional.
El cruce entre política y fútbol volvió a quedar en evidencia en las redes sociales. En los últimos días, varios usuarios conocidos en X por sus comentarios sobre la pelota empezaron a difundir mensajes en respaldo de Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional, lo que llamó la atención por el evidente giro en su agenda de posteos.
Estas cuentas, que suelen opinar de forma sincronizada, pasaron de cuestionar la gestión de Juan Román Riquelme en Boca y la de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA a manifestarse abiertamente en favor del dirigente liberal. Entre los perfiles más mencionados aparecen “0800CJ”, “Expefutbol”, "Barras_LATAM", “AngelSC__” y “TendenciasDepor”, todos con fuerte llegada en el mundo digital.
Sus publicaciones recientes combinaron críticas al oficialismo en el fútbol con elogios a la figura de Diego Milito, a quien destacan por la transparencia de su gestión en Racing y por su cercanía con los hinchas. Ahora, la novedad fue la incorporación de mensajes que celebran el discurso de López Murphy, al que describieron como alguien que “no perdonó a nadie y puso en la misma bolsa a kirchneristas y libertarios corruptos”.
La coordinación de estas cuentas no pasó desapercibida, sobre todo porque replican consignas similares casi al mismo tiempo. En el plano deportivo, insisten en marcar una supuesta superioridad institucional de River sobre Boca, atribuyendo a Jorge Brito una gestión más atractiva para los futbolistas que la de Riquelme. También suman críticas a Barracas Central y al poder que Tapia mantiene en la AFA, reforzando una línea de discurso común.
Al mismo tiempo, aparece un componente político más explícito: el hecho de que perfiles dedicados a temas futboleros pasen a militar en favor de un candidato opositor reavivó las sospechas sobre el funcionamiento de un “troll center” vinculado al macrismo. Para algunos analistas, se trata de una estrategia calculada: usar cuentas con llegada masiva en el ámbito deportivo para instalar mensajes políticos en períodos de campaña.
La dinámica confirma, una vez más, que en Argentina el fútbol y la política suelen mezclarse en espacios inesperados. Los mensajes contra Riquelme y Tapia, sumados a los elogios a Milito y ahora al respaldo a López Murphy, muestran cómo las redes sociales pueden convertirse en un terreno de disputa donde se cruzan pasiones deportivas con intereses electorales.
El troll center macrista: criticas a Riquelme y Tapia; elogios a Milito y López Murphy
