Trolls macristas en la mira: del ataque a Riquelme al apoyo a López Murphy

Sus publicaciones recientes combinaron críticas al oficialismo en el fútbol con elogios a la figura de Diego Milito, a quien destacan por la transparencia de su gestión en Racing y por su cercanía con los hinchas. Ahora, la novedad fue la incorporación de mensajes que celebran el discurso de López Murphy, al que describieron como alguien que “no perdonó a nadie y puso en la misma bolsa a kirchneristas y libertarios corruptos”.