Huracán vs. Once Caldas, por la Copa Sudamericana 2025: horario, formaciones y TV
El Globo intentará revertir la derrota sufrida en Colombia y aprovechar su gran presente para avanzar a los cuartos de final del certamen continental.
Huracán se prepara para una noche clave en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde recibirá a Once Caldas desde las 19 por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto de Parque Patricios llega con confianza tras encadenar tres triunfos consecutivos en el Torneo Clausura, pero tendrá que mostrar su mejor versión para revertir el 1-0 en contra que sufrió en la ida disputada en Manizales.
El desafío para los dirigidos por Frank Kudelka no es menor: el equipo colombiano no atraviesa un buen presente en su liga local, donde todavía no consiguió victorias en seis jornadas y apenas suma tres puntos, aunque supo hacerse fuerte en la altura para golpear en la ida. Ahora, con la serie abierta, la presión recaerá sobre el Globo, que no quiere dejar pasar la chance de seguir en carrera en un torneo internacional que representa una gran oportunidad de crecimiento.
La buena noticia para los de Parque Patricios es la recuperación de Matko Miljevic, ausente en Colombia por lesión, pero disponible para este encuentro decisivo. Su regreso puede darle al equipo la cuota de creatividad y desequilibrio que faltó en el primer choque. Además, el plantel llega con la motivación de haber vencido a Argentinos Juniors, en un partido que lo dejó tercero en su zona y confirmó su buen presente futbolístico.
El rival, por su parte, se apoya en la ventaja mínima obtenida y en la incertidumbre que genera el mano a mano. Si bien Once Caldas está en una crisis de resultados a nivel local, en la Copa Sudamericana mostró solidez defensiva y sabe que un gol de visitante complicaría mucho las aspiraciones del Globo.
El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, lo que agrega aún más atractivo al cruce. Para el local, la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del certamen continental es un incentivo que ilusiona a su gente y que convierte al Ducó en un escenario donde la presión y la esperanza convivirán a lo largo de la noche.
Huracán vs. Once Caldas: probables formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leando Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Once Caldas: Parra Marin, Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata, Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.
Huracán vs. Once Caldas: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Paulo Zanovelli (BRA).
- VAR: Pablo Goncalves (BRA).
- TV: ESPN.
