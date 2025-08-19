Racing vs. Peñarol, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV

penarol racing

Del otro lado, Peñarol llega con una mínima ventaja que intentará sostener en Avellaneda. El conjunto uruguayo perdió el fin de semana pasado frente a Boston River por 2-1, resultado que le cortó un invicto de seis encuentros, y además no podrá contar con su figura ofensiva, Leonardo Fernández, quien sufrió una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla y quedó descartado para la revancha. La ausencia del delantero obliga al entrenador carbonero a rearmar el esquema en busca de alternativas que le permitan generar peligro.