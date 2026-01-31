De no creer: Jano Gordon hizo un gol para Vélez y al minuto lo empató en contra para Independiente
El defensor de Vélez vivió una ráfaga inédita: abrió el marcador a los 30 del primer tiempo y, apenas 60 segundos después, la metió en su propio arco.
El empate 1-1 entre Independiente y Vélez, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, será recordado no por el resultado, sino por una escena tan inesperada como llamativa. El protagonista absoluto de la noche fue Jano Gordon, quien pasó de la gloria al infierno en una ráfaga inédita.
Todo ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini. El lateral derecho del "Fortín" apareció por sorpresa en el área rival y definió con precisión para poner el 1-0 parcial.
La alegría duró un suspiro
Sin embargo, la euforia se transformó en pesadilla en cuestión de segundos. En la acción siguiente al gol, Gordon intentó despejar un centro bajo que llegó desde la derecha y terminó enviando la pelota al fondo de su propio arco, decretando el empate inmediato para el "Rojo".
La secuencia dejó atónitos a jugadores, cuerpos técnicos y al público presente, ya que no es habitual ver que un mismo futbolista convierta a favor y en contra en un lapso tan corto. El blooper le dio aire a Independiente, que encontró la igualdad sin necesidad de generar una jugada propia, mientras que los de Liniers debieron reponerse del golpe anímico en pleno desarrollo del encuentro.
