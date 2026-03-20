De qué murió Ernesto Cherquis Bialo
Tal como se había anticipado hace meses atrás, el reconocido periodista luchaba contra una dura enfermedad. Conocé los detalles.
En la noche de este sábado 20 de marzo, trascendió la triste noticia del fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo. Aunque su partida es muy reciente, se sabía que luchaba hace tiempo contra la leucemia, enfermedad que terminó con su vida.
Hace aproximadamente cuatro meses, Cherquis revelaba: "Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó... con una neumonía bilateral. La falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula. Y cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia". De esta manera, el periodista contaba públicamente cómo atravesaba sus dificultades de salud.
Quién fue Ernesto Cherquis Bialo
Ernesto Cherquis Bialo fue uno de los periodistas deportivos más legendarios e influyentes de la historia de Argentina. Hasta sus últimos días y contando ya con 85 años, continuaba participando en programas de radio y plataformas de streaming.
Su trayectoria de oro
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Director de El Gráfico: Fue el máximo responsable de la revista deportiva más importante del continente en su época dorada.
Voz de Radio Rivadavia: Durante décadas, sus comentarios en las transmisiones de fútbol fueron marca registrada por su léxico elegante y su capacidad de análisis.
Biógrafo de leyendas: Fue el autor de la biografía oficial de Carlos Monzón y fue uno de los periodistas que mejor conoció y relató la vida de Diego Maradona.
Su etapa en la AFA
A partir de 2008, su carrera dio un giro cuando se convirtió en el Vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo la presidencia de Julio Grondona. Fue la cara y la voz oficial del organismo durante años, manejando crisis y anuncios espinosos con una habilidad oratoria envidiable.
Su estilo: "El último de los románticos"
Se lo ha reconocido siempre por su vocabulario sofisticado y académico, poco común en el periodismo deportivo actual. Además, contaba con una capacidad extraordinaria para transformar una crónica de fútbol en una pieza literaria, con sus anécdotas de la "vieja guardia" del boxeo y el fútbol mundial.
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