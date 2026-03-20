De qué murió Ernesto Cherquis Bialo

Hace aproximadamente cuatro meses, Cherquis revelaba: "Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó... con una neumonía bilateral. La falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula. Y cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia". De esta manera, el periodista contaba públicamente cómo atravesaba sus dificultades de salud.