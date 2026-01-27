De River al Inter: el salto de Annika Paz, la joya argentina que hizo historia con 17 años

El salto al Inter representa no solo una oportunidad deportiva, sino también un desafío personal de enorme magnitud. En sus primeras declaraciones como jugadora del club italiano, Annika expresó su felicidad y la emoción que implica llegar a una institución de peso internacional, al mismo tiempo que reconoció el impacto de alejarse de su familia a tan corta edad. La adaptación a una nueva cultura y a una liga en pleno crecimiento, como la Serie A femenina, será parte del proceso que afrontará en esta nueva etapa.