De River al Inter: el salto de Annika Paz, la joya argentina que hizo historia con 17 años
La joven delantera firmó contrato con el Inter de Milán hasta 2027 y se convirtió en la primera futbolista argentina en integrar el plantel femenino del club italiano.
El fútbol femenino argentino suma un nuevo hito con la transferencia de Annika Paz al Inter de Milán. Con apenas 17 años, la delantera surgida de River concretó uno de los pasos más importantes de su carrera al firmar contrato con el club italiano hasta el 30 de junio de 2027, consolidándose como una de las grandes promesas del deporte nacional y marcando un precedente histórico para el fútbol femenino albiceleste.
Formada en las divisiones inferiores del Millonario desde los 13 años, Annika construyó un recorrido meteórico. Debutó como profesional en 2024 y rápidamente comenzó a destacarse por su capacidad goleadora, su inteligencia para moverse en el área y una madurez poco habitual para su edad. Su rendimiento no pasó inadvertido y le abrió las puertas tanto de las selecciones juveniles como del combinado mayor de Argentina.
En octubre de 2025, la atacante escribió una página dorada al debutar en la selección absoluta frente a Uruguay por la Liga de las Naciones. Ingresó desde el banco y, a los 13 minutos, marcó de cabeza el gol del empate 2-2, convirtiéndose con 16 años y 346 días en la goleadora más joven en la historia del seleccionado femenino argentino. Ese tanto terminó de confirmar que su proyección trascendía el ámbito local.
El salto al Inter representa no solo una oportunidad deportiva, sino también un desafío personal de enorme magnitud. En sus primeras declaraciones como jugadora del club italiano, Annika expresó su felicidad y la emoción que implica llegar a una institución de peso internacional, al mismo tiempo que reconoció el impacto de alejarse de su familia a tan corta edad. La adaptación a una nueva cultura y a una liga en pleno crecimiento, como la Serie A femenina, será parte del proceso que afrontará en esta nueva etapa.
Además, su llegada tiene un valor simbólico especial: Paz se convirtió en la primera futbolista argentina en la historia del Inter Women. En una institución que mantiene un fuerte vínculo con el país a través de figuras como Javier Zanetti y Lautaro Martínez en el fútbol masculino, la presencia de Annika abre un camino inédito para el desarrollo del fútbol femenino argentino en Europa.
Mientras el Neroazzurro pelea en los primeros puestos del campeonato italiano, la joven delantera se prepara para integrarse al plantel y seguir creciendo en un entorno de alta competencia. Con convocatorias confirmadas a la selección Sub-20 y un contrato a largo plazo en uno de los clubes más importantes del continente, Annika Paz inicia una etapa que ilusiona y que la posiciona como una de las grandes embajadoras del fútbol argentino femenino en el mundo.
