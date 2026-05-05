El Pocho Lavezzi habló a corazón abierto sobre sus adicciones: "Hoy sigo luchando"
El exdelantero argentino repasó uno de los momentos más difíciles de su vida, habló de su tratamiento actual y recordó por qué no pudo retirarse en Rosario Central.
Ezequiel “Pocho” Lavezzi volvió a mostrarse con total honestidad al hablar públicamente sobre su lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental que lo llevaron a internarse en 2023. En una entrevista íntima, el exjugador de la Selección Argentina compartió detalles de su proceso de recuperación y dejó en claro que sigue dando pelea día a día: "Hoy sigo luchando y sigo en tratamiento para seguir mejorando", expresó con crudeza.
Durante la charla, relató cómo fue su experiencia dentro de la clínica, un entorno completamente ajeno a su vida habitual: “Me interné, estuve pasándola en una clínica con gente que no conocía, que notaba que no tenía nada que ver con mi palo. Todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís: no quiero esto”. Su testimonio refleja un proceso de introspección profundo, en el que comenzó a tomar dimensión de sus decisiones y sus consecuencias.
Uno de los momentos más sensibles que compartió tuvo que ver con su familia, en particular con su hijo: “Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me escucha y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas y vos decís: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’”.
El exdelantero también destacó el rol fundamental que tuvo el fútbol en su vida, especialmente en su juventud: “Hubo muchos chicos de mi edad que el barrio se los comió. Tengo muchos amigos que se murieron. Me considero un afortunado y que el fútbol me salvó”. En ese sentido, reconoció que su carrera le permitió escapar de un destino que afectó a muchos de sus conocidos.
En otro tramo, habló sobre la ansiedad que comenzó a atravesar y cómo logró enfrentarlo con el apoyo de su entorno: "Viví con ansiedad. Me lo encontré de golpe a eso, pero por suerte tuve mi familia y gente muy linda al lado que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar", explicó, dejando en evidencia la importancia del acompañamiento en momentos críticos.
Por qué Lavezzi no jugó en Rosario Central, el club de sus amores
Además, Lavezzi se refirió a su frustrado regreso a Rosario Central, el club en el que soñaba retirarse: “El último año en China decidí no jugar más. Quería jugar en Central y no me llamaron y cuando me llamaron ya había dicho que no iba a jugar más”, contó. Incluso había dejado una cláusula en su contrato que le permitía regresar si surgía esa posibilidad, pero nunca se concretó.
“Influyó que mi hermano estaba metido en la política del club y la gente pensaba que quería ir por mi hermano o hacerle la campaña a él. Yo no me politicé con nadie, yo juego a la pelota y no lo ayudé. Y no me llamaron”, sostuvo.
El recuerdo del consejo que le dio Diego Maradona a Lavezzi
Por último, recordó una charla con Diego Maradona que hoy cobra un significado especial. En un momento personal difícil, el ídolo lo aconsejó priorizar a su familia: “Estábamos en la Selección y como yo rompía las bolas todo el día se dio cuenta de que no estaba en la misma. Y me mandó a llamar y me dice: ‘¿Qué te pasa?’. ‘No, la verdad, mirá, pasa esto, esto y esto, para mí estoy perdiendo a mi familia’. Me dijo: ‘Andate de la concentración y andate a buscarla allá, a tu familia. No cometas el mismo error que yo cometí porque la familia es lo más importante’. Le dije: ‘La verdad, gracias, pero me quedo acá’”. Un recuerdo que hoy resuena con otra profundidad en su vida.
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