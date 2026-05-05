El Pocho Lavezzi habló a corazón abierto sobre sus adicciones: "Hoy sigo luchando"

En otro tramo, habló sobre la ansiedad que comenzó a atravesar y cómo logró enfrentarlo con el apoyo de su entorno: "Viví con ansiedad. Me lo encontré de golpe a eso, pero por suerte tuve mi familia y gente muy linda al lado que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar", explicó, dejando en evidencia la importancia del acompañamiento en momentos críticos.

Embed "Me interné y todo eso te lleva a darte cuenta cómo te fuiste equivocando"



Lavezzi y lo difícil de superar sus adicciones. pic.twitter.com/JMwInN2Sug — OLGA (@olgaenvivo) May 5, 2026

Por qué Lavezzi no jugó en Rosario Central, el club de sus amores

Además, Lavezzi se refirió a su frustrado regreso a Rosario Central, el club en el que soñaba retirarse: “El último año en China decidí no jugar más. Quería jugar en Central y no me llamaron y cuando me llamaron ya había dicho que no iba a jugar más”, contó. Incluso había dejado una cláusula en su contrato que le permitía regresar si surgía esa posibilidad, pero nunca se concretó.

“Influyó que mi hermano estaba metido en la política del club y la gente pensaba que quería ir por mi hermano o hacerle la campaña a él. Yo no me politicé con nadie, yo juego a la pelota y no lo ayudé. Y no me llamaron”, sostuvo.

Embed "Quería jugar en Central y no me llamaron"



Lavezzi y el deseo incumplido de retirarse Argentina. pic.twitter.com/sb3UR6xZDb — OLGA (@olgaenvivo) May 4, 2026

El recuerdo del consejo que le dio Diego Maradona a Lavezzi

Por último, recordó una charla con Diego Maradona que hoy cobra un significado especial. En un momento personal difícil, el ídolo lo aconsejó priorizar a su familia: “Estábamos en la Selección y como yo rompía las bolas todo el día se dio cuenta de que no estaba en la misma. Y me mandó a llamar y me dice: ‘¿Qué te pasa?’. ‘No, la verdad, mirá, pasa esto, esto y esto, para mí estoy perdiendo a mi familia’. Me dijo: ‘Andate de la concentración y andate a buscarla allá, a tu familia. No cometas el mismo error que yo cometí porque la familia es lo más importante’. Le dije: ‘La verdad, gracias, pero me quedo acá’”. Un recuerdo que hoy resuena con otra profundidad en su vida.

Embed El 'Pocho' Lavezzi y su relación con Maradona: "Me dijo que no cometa el mismo error que él, que la familia era lo más importante" pic.twitter.com/gvyMXTV2ib — OLGA (@olgaenvivo) May 5, 2026