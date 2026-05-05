Boca apuesta a su mejor versión para visitar a Barcelona: el posible 11 de Claudio Úbeda
El entrenador del Xeneize pondrá lo mejor que tiene disponible para dejar atrás la caída ante Cruzeiro y recuperar terreno en la Copa Libertadores.
Boca tendrá este martes una parada exigente cuando visite a Barcelona de Ecuador en Guayaquil, desde las 21, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega con la necesidad de sumar para reacomodarse en la tabla, luego de la derrota sufrida ante Cruzeiro en la jornada anterior.
Con ese objetivo en mente, el entrenador decidió volver a apostar por su once titular, dejando de lado la rotación que utilizó en el torneo local. La intención es clara: presentar un equipo competitivo que pueda responder en un escenario siempre complicado como lo es el estadio del conjunto ecuatoriano. En su última presentación por el Torneo Apertura, mostró una versión sólida al imponerse 2-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero.
Con una formación alternativa, el Xeneize logró quedarse con los tres puntos y finalizar en la segunda posición de la Zona A, lo que le permitió cerrar una buena primera fase en el plano doméstico. De cara al compromiso internacional, el equipo tendrá una importante cantidad de modificaciones respecto a ese último encuentro. Serán nueve los cambios que realizará Úbeda, con la intención de volver a la base habitual que le dio resultados en el inicio del semestre.
Solo Leandro Brey y Milton Giménez repetirán en la formación. Justamente el 9 será una de las piezas clave en el ataque. El delantero viene de convertir en el último partido y se perfila como titular debido a la ausencia de Adam Bareiro, quien no podrá estar por suspensión tras su expulsión en Belo Horizonte. Además, la falta de disponibilidad de Edinson Cavani limita las ofensivas del entrenador.
El ex Banfield conformará la dupla de ataque junto a Miguel Merentiel, en un frente ofensivo que buscará lastimar a la defensa rival. Más atrás, el mediocampo estará integrado por los habituales titulares, mientras que en defensa regresarán nombres importantes que no estuvieron en el último compromiso. Otro aspecto positivo para el cuerpo técnico es el buen nivel general del plantel, que le permite contar con variantes confiables. Sin embargo, para este partido clave, la apuesta será clara: poner lo mejor disponible para intentar dar un golpe como visitante.
La posible formación de Boca vs. Barcelona por la Copa Libertadores 2026
- Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
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