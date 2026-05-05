Boca apuesta a su mejor versión para visitar a Barcelona: el posible 11 de Claudio Úbeda

El ex Banfield conformará la dupla de ataque junto a Miguel Merentiel, en un frente ofensivo que buscará lastimar a la defensa rival. Más atrás, el mediocampo estará integrado por los habituales titulares, mientras que en defensa regresarán nombres importantes que no estuvieron en el último compromiso. Otro aspecto positivo para el cuerpo técnico es el buen nivel general del plantel, que le permite contar con variantes confiables. Sin embargo, para este partido clave, la apuesta será clara: poner lo mejor disponible para intentar dar un golpe como visitante.

La posible formación de Boca vs. Barcelona por la Copa Libertadores 2026

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.