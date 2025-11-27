Decenas de clubes de todas las divisiones lanzaron comunicados en apoyo a Chiqui Tapia y la AFA
El conflicto desatado por el título a Rosario Central y las denuncias cruzadas con Estudiantes, desató la intervención de varios clubes de distantes divisiones.
Quilmes fue el primero de una decena de clubes que este miércoles se pronunciaron de manera contundente en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Chiqui Tapia
Este apoyo explícito se da en el marco de la reciente controversia que sacude a la AFA, marcada por la designación del título a Rosario Central y la protesta de Estudiantes, que pusieron en el ojo de la tormenta al mandatario de la casa madre del fútbol argentino y que motivó, incluso críticas del Gobierno Nacional.
En este marco, el "Cervecero emitió un comunicado oficial expresando su "respaldo absoluto a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por su Presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo".
Detrás aparecieron varios equipos del Ascenso, algunos grandes como Ferro, Chacarita y Colón, y también de Primera División, como Central Córdoba.
"El Club Atlético Central Córdoba expresa públicamente su apoyo a la gestión de la AFA, en virtud de los ataques mediáticos dirigidos hacia la actual dirigencia del máximo ente del fútbol argentino. Nuestra institución reconoce y valora el trabajo desarrollado en los últimos años en materia de organización, crecimiento estructural, desarrollo deportivo y fortalecimiento institucional del fútbol argentino en todas sus categorías", escribió el conjunto santiagueño.
Chiqui Tapia en los Premios Alumni
En simultáneo, el presidente de la AFA recibió este miércoles un Alumni de Platino en el marco de la ceremonia que se llevó en Ezeiza, y aprovechó para hacer su primer descargo público tras las recientes acusaciones cruzadas con Estudiantes.
“Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, sostuvo Tapia, en clara alusión a Juan Sebastián Verón.
El máximo dirigente apuntó que “las luchas se dan desde adentro, no desde afuera” y que, si bien todos saben que “hay muchísimas cosas para mejorar”, también se tiene constancia de que "los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad".
