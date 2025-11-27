Decenas de clubes de todas las divisiones lanzaron comunicados en apoyo a Chiqui Tapia y la AFA

central cordoba

Chiqui Tapia en los Premios Alumni

En simultáneo, el presidente de la AFA recibió este miércoles un Alumni de Platino en el marco de la ceremonia que se llevó en Ezeiza, y aprovechó para hacer su primer descargo público tras las recientes acusaciones cruzadas con Estudiantes.

“Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, sostuvo Tapia, en clara alusión a Juan Sebastián Verón.

El máximo dirigente apuntó que “las luchas se dan desde adentro, no desde afuera” y que, si bien todos saben que “hay muchísimas cosas para mejorar”, también se tiene constancia de que "los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad".