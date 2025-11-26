En medio de la polémica, un club manifestó su "respaldo absoluto" a la AFA y a Chiqui Tapia

Finalmente, Quilmes cierra su postura reafirmando que la "unidad de los clubes es la garantía de nuestro futuro", haciendo un llamado a la cohesión institucional en medio de las tensiones generadas por la disputa de títulos y la injerencia política.

El comunicado de Quilmes en respaldo de la AFA

"El Quilmes Atlético Club expresa su respaldo absoluto a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por su Presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo.

Ante las recientes maniobras que intentan vulnerar la autonomía de nuestra Casa Madre, manifestamos nuestra firme voluntad de defender la institucionalidad y la democracia interna que rige al fútbol campeón del mundo. Consideramos que cualquier ataque a las autoridades legítimamente electas constituye un ataque directo a los clubes que las eligieron.

Asimismo, nos unimos a la postura unánime de nuestra divisional para ratificar la vigencia innegociable del modelo de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. Nuestro club es de los socios y socias; no es una empresa ni una mercancía. Defendemos el rol social, la inclusión y el desarrollo federal que garantiza la actual conducción, rechazando categóricamente la imposición de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La unidad de los clubes es la garantía de nuestro futuro.".