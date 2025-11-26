El pasillo de Tigre a Lanús, tras la polémica de AFA y Estudiantes

El aplauso de los jugadores del "Matador" a los campeones de Lanús fue un fuerte contraste con la tensión política y deportiva que rodea actualmente la aplicación de estos homenajes.

En medio de la polémica, un club manifestó su "respaldo absoluto" a la AFA y a Chiqui Tapia

Un histórico club se pronunció de manera contundente este miércoles en el marco de la reciente controversia que sacude a la AFA, marcada por la designación del título a Rosario Central y la protesta de Estudiantes, que pusieron en el ojo de la tormenta al presidente Chiqui Tapia y que motivó, incluso críticas del Gobierno Nacional.

Se trata de Quilmes, que emitió un comunicado oficial expresando su "respaldo absoluto a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por su Presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo".

El mensaje de Quilmes se posiciona como un escudo de la conducción actual de la AFA frente a las críticas y las presiones externas.

El comunicado no solo defiende a las autoridades, sino que también apunta directamente a aquellos que intentan injerir en el fútbol argentino. "Ante las recientes maniobras que intentan vulnerar la autonomía de nuestra Casa Madre, manifestamos nuestra firme voluntad de defender la institucionalidad y la democracia interna que rige al fútbol campeón del mundo", sostiene.

En un párrafo clave, el QAC vincula la defensa de Tapia con la defensa de los clubes sociales y se alinea con la postura de la divisional, rechazando la imposición de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). "Nuestro club es de los socios y socias; no es una empresa ni una mercancía. Defendemos el rol social, la inclusión y el desarrollo federal que garantiza la actual conducción, rechazando categóricamente la imposición de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)", sentenció.

Finalmente, Quilmes cierra su postura reafirmando que la "unidad de los clubes es la garantía de nuestro futuro", haciendo un llamado a la cohesión institucional en medio de las tensiones generadas por la disputa de títulos y la injerencia política.