El pasillo de Tigre a Lanús, tras la polémica de AFA y Estudiantes
En contraste con lo ocurrido el fin de semana con Rosario Central, en Lanús hubo un "pasillo de honor" en homenaje al "Granate" campeón de la Copa Sudamericana.
Mientras la AFA continúa inmersa en la polémica por el "pasillo de espaldas" que Estudiantes de La Plata le hizo a Rosario Central, el fútbol argentino ofreció una imagen de fair play este miércoles, cuando Tigre sí homenajeó a Lanús por su reciente conquista de la Copa Sudamericana.
El fútbol argentino se encuentra envuelto en una gran controversia, con acusaciones cruzadas, por la decisión de la AFA de nombrar como "Campeón Liga" por la tabla anual, y todas sus repercusiones, incluidas la reacción del "Pincha" en la previa a su triunfo en Rosario para meterse en cuartos de final.
En este marco, minutos antes de comenzar el cruce de este miércoles por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025, el plantel del "Matador" formó el tradicional "pasillo de honor" para recibir y aplaudir al equipo del "Ganate", reciente campeón de la Copa Sudamericana.
El gesto de reconocimiento se realizó en total cumplimiento del espíritu del protocolo que la AFA intentó imponer, y que busca honrar a los ganadores de las competiciones.
La actitud de Tigre se dio en un contexto sensible, pues la AFA está evaluando sancionar a Estudiantes por el mencionado pasillo de protesta a Central, pero principalmente, en rechazo a la decisión de la dirigencia encabezada por Chiqui Tapia.
El aplauso de los jugadores del "Matador" a los campeones de Lanús fue un fuerte contraste con la tensión política y deportiva que rodea actualmente la aplicación de estos homenajes.
En medio de la polémica, un club manifestó su "respaldo absoluto" a la AFA y a Chiqui Tapia
Un histórico club se pronunció de manera contundente este miércoles en el marco de la reciente controversia que sacude a la AFA, marcada por la designación del título a Rosario Central y la protesta de Estudiantes, que pusieron en el ojo de la tormenta al presidente Chiqui Tapia y que motivó, incluso críticas del Gobierno Nacional.
Se trata de Quilmes, que emitió un comunicado oficial expresando su "respaldo absoluto a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por su Presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo".
El mensaje de Quilmes se posiciona como un escudo de la conducción actual de la AFA frente a las críticas y las presiones externas.
El comunicado no solo defiende a las autoridades, sino que también apunta directamente a aquellos que intentan injerir en el fútbol argentino. "Ante las recientes maniobras que intentan vulnerar la autonomía de nuestra Casa Madre, manifestamos nuestra firme voluntad de defender la institucionalidad y la democracia interna que rige al fútbol campeón del mundo", sostiene.
En un párrafo clave, el QAC vincula la defensa de Tapia con la defensa de los clubes sociales y se alinea con la postura de la divisional, rechazando la imposición de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). "Nuestro club es de los socios y socias; no es una empresa ni una mercancía. Defendemos el rol social, la inclusión y el desarrollo federal que garantiza la actual conducción, rechazando categóricamente la imposición de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)", sentenció.
Finalmente, Quilmes cierra su postura reafirmando que la "unidad de los clubes es la garantía de nuestro futuro", haciendo un llamado a la cohesión institucional en medio de las tensiones generadas por la disputa de títulos y la injerencia política.
