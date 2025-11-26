Cuándo sale el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA tras el descargo de Estudiantes por el polémico pasillo
El Pincha presentó su descargo por el polémico pasillo. La AFA define por estas horas si sanciona a los jugadores y el fallo saldría en las próximas horas.
La polémica que sacudió al fútbol argentino por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central está cerca de tener un capítulo clave. Después de las citaciones formales y de la fuerte escalada mediática que incluyó mensajes y advertencias de Pablo Toviggino, tesorero de AFA, el Pincha finalmente presentó este miércoles su descargo ante el Tribunal de Disciplina.
Con la presentación realizada, ahora es el organismo el que debe expedirse. Y, según adelantó Olé, la resolución se conocería este jueves, en la previa inmediata al duelo del sábado entre Central Córdoba y Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura.
Qué analiza el Tribunal y quiénes podrían ser sancionados
Los once titulares que dieron el pasillo de espaldas, además de Lucas Alario —quien no jugó pero fue incluido en el informe—, están potencialmente expuestos a una sanción deportiva por parte del ente madre del fútbol argentino.
Aunque el castigo podría traducirse en una fecha de suspensión, la AFA también evalúa un castigo económico, algo que por estas horas aparece como la alternativa menos disruptiva teniendo en cuenta la instancia decisiva del torneo. De todos modos, no se descarta ninguna opción y la urgencia del fallo responde a que los futbolistas deben saber si podrán jugar o no el sábado en Santiago del Estero.
La dirigencia del Pincha se presentó con un documento elaborado junto a un equipo de abogados especializados tanto en derecho deportivo como en delitos informáticos, ya que el club sostiene que hubo manipulación digital en Boletines Oficiales y alteración de la fecha del Boletín 6625. Además, Estudiantes se respaldará en un punto clave: tres de los campeones argentinos de 2025 no recibieron pasillo, lo que contradice el supuesto reglamento aprobado en febrero que AFA argumentaría para justificar su exigencia.
Con el descargo ya presentado, el Tribunal de Disciplina de AFA deberá resolver contrarreloj. El fallo, que podría cambiar el armado del equipo de Eduardo Domínguez para el sábado, se conocería entre la noche de este miércoles y el jueves por la mañana, según trascendió.
