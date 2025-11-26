Cuándo sale el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA tras el descargo de Estudiantes por el polémico pasillo

pasillo

La dirigencia del Pincha se presentó con un documento elaborado junto a un equipo de abogados especializados tanto en derecho deportivo como en delitos informáticos, ya que el club sostiene que hubo manipulación digital en Boletines Oficiales y alteración de la fecha del Boletín 6625. Además, Estudiantes se respaldará en un punto clave: tres de los campeones argentinos de 2025 no recibieron pasillo, lo que contradice el supuesto reglamento aprobado en febrero que AFA argumentaría para justificar su exigencia.